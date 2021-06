Muistot

Jalo Heikkinen 1942–2020

Kulttuurijohtaja

Kirjoittaja on Jalo Heikkisen ystävä ja kirjailijakollega.

, kirjailija ja Kianto-tutkija Jalo Heikkinen kuoli Suomussalmella 20. marraskuuta 2020. Hän oli 78-vuotias, syntynyt Suomussalmella 23. helmikuuta 1942.Heikkinen toimi pitkään Suomussalmen kulttuurisihteerinä ja -johtajana, mutta samalla hän oli innoittava kirjailija ja laajasti tutkimuksissaan perehtynyt Ilmari Kiantoon ja hänen tuotantoonsa.oli lukuisten uusien asioiden ja tapahtumien ideoija sekä toteuttaja. Hän vaikutti vahvasti siihen, että kulttuurin arvostus koko Kainuussa nousi merkittävästi. Vuonna 1992 hän totesi lehtihaastattelussa kulttuurisihteerin virasta: ”Tämä työ edellyttää nöyryyttä. On pantava toimeksi, on tartuttava vaikka luudan varteen, jos tarve vaatii. Byrokraatista tähän työhön ei ole.”Heikkisen huikea ajatus toteutui Suomussalmella Soivassa metsässä, josta tuli 1996 niin media- kuin arvostelumenestys. Se on runollinen kokemus, joka on koettava paikan päällä kaikessa rikkaudessaan ja monimuotoisuudessaan erilaisten soittimien kautta. Soivaa metsää voi luonnehtia Heikkisen eläväksi monumentiksi.Reijo Kelan Hiljainen kansa, maan- ja maailmankuulu tilataideteos kuuluu tähän samaan sarjaan. Samoin Suomen Kansallisoopperan kanssa tehty laaja yhteistyö kolmen produktion myötä Suomussalmen kesäteatterissa: Juha, Punainen viiva ja Vanha postineiti 1980–1990-luvuilla.oli tärkeä osa Heikkisen elämää. Hän ryhtyi kustantamaan paikalliskirjallisuutta kunnan kulttuurilautakunnan tuella 1980-luvun puolivälistä alkaen. Pienpainatteiden painokset olivat varsin merkittäviä vaihdellen 200–700 kappaleseen. Sarjassa ilmestyi kymmeniä teoksia, joista osalla on laajaa kulttuurihistoriallista merkitystä.Ilmari Kianto -tutkimukseen Heikkinen paneutui antaumuksella ja perusteellisuudella vuosikymmenten ajan. Materiaalia oli valtavasti, ja Heikkinen julkaisi teoksia Kiannosta ja Turjanlinnasta.oli Jalolle kulttuurisista asioista ehdoton ykkösasia. Hän on kirjoittanut vaikuttavan kirjallisen tuotannon esikoisromaanista Kolhoosi (1968) alkaen. Suomussalmi oli kotiseutu, jonka ihmisistä ja ilmiöistä hän myös kirjoitti. Luonto oli Jalolle läheinen, ja niinpä hänen kotialueensa Tihisenniemessä on päätetty luonnonsuojelualueena säilyttää tuleville sukupolville alkuperäisenä ja monimuotoisena metsänä.Jalo suhtautui kaikkiin ihmisiin tasapuolisesti. Ihmisyys oli hänelle tärkeintä. Kulttuuritoimisto toimi rikkaalla tavalla vaihetuspöytänä eri asioista. Siellä pistäytymisen jälkeen maailma oli mallillaan!