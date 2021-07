Muistot

Henrik Granö 1947–2021

Opettaja

The Sounds

Tammikuussa

Aikakauden

, muusikko Henrik ”Henkka” Granö kuoli pitkään sairastettuaan Espoossa 24. kesäkuuta 2021. Hän oli 74-vuotias, syntynyt Helsingissä 27. tammikuuta 1947.Ylioppilaskirjoitusten jälkeen Granö opiskeli kirjallisuutta ja pohjoismaista filologiaa. Opettajan työt veivät hänet 1978 äidinkielen lehtoriksi Kirkkonummen ruotsinkieliseen lukioon, jossa hän työskenteli eläköitymiseensä asti. Pidetty opettaja ei tuonut koulumaailmassa esille uraansa The Soundsin soolokitaristina.syntyi syksyllä 1961 helsinkiläisten teinipoikien rautalankainnostuksesta. Yhdysvaltalainen The Ventures ja englantilainen The Shadows innoittivat perustamaan vastaavanlaisen, tarkkaan sovitettua ja huolellisesti esitettyä instrumentaalista kitaramusiikkia esittävän kvartetin.Henrik Granö, Bobi Söderblom, Peter Ekman ja Johnny Liebkind pääsivät hankkimaan tyylin vaatimat parhaat mahdolliset instrumentit ja vahvistimet Yhdysvalloista tilattuine Fendereineen.The Sounds harjoitteli poikkeuksellisen kunnianhimoisesti. Munkkivuorelaisen asuintalon kellarissa sijainneesta harjoituskämpästä sammutettiin valot, ja ohjelmisto piti soittaa virheettömästi läpi myös pilkkopimeässä.1963 määrätietoisesti näkemykseensä luottanut The Sounds levytti neljä kappaletta. Ensisinglen kappaleet Emma ja Mandschurian Beat olivat kansansävelmiä, jotka yhtye itse oli sovittanut meneviksi beatnumeroiksi.Julkaisusta käynnistyi omaehtoisesti toteutetun suomalaisen nuorisomusiikin aika, ja jo kevään myötä studioon ehätti puolentusinaa muuta rautalankabändiä.Listaykköseksi noussutta singleä myytiin Suomessa ennätyksellisesti yli 20 000 kappaletta ja Japanissa yli 200 000. Helsinkiläisteinit haluttiin kuumeisesti Japaniin esiintymään, mutta Granön äiti, jonka myötä kitaristikin kuului Ramsayn kulttuurimyönteiseen aatelissukuun, tyrmäsi aikeen: ensin koulu alta pois.Varsinainenrautalankakuume Suomessa kesti vuoden 1963 helmikuusta marraskuuhun. The Beatlesin ja muiden myötä nuorisobändienkin täytyi laulaa, ja vuosikymmenen puolivälissä kokoonpanoaan jo muutaman kerran uusinut The Sounds lopetti toimintansa.uudet tuulet koskettivat myös Granöä, joka alkoi tutkia idän uskontoja, löysi joogan ja meditaation ja isännöi espoolaista hippikommuunia. Kitaraa hän soitti paheksutussa underground-yhtyeessä The Sperm ja näytteli keskeisen roolin rohkeassa menestyselokuvassa Naisenkuvia (1970).Granön eläköidyttyä The Sounds teki menestyksekkään paluun rautalankapiirien suosioon heinäkuussa 2011. Alkuperäisjäsenistä mukana olivat myös Söderblom ja Ekman, ja rumpalina toimi kitaristin vanhin poika Wille Granö.Uuden kiinnostuksen ja arvostuksen kohteeksi noussut kitaristi joutui vuonna 2014 terveytensä heikennyttyä jättämään yhtyeen. The Sounds toimii edelleen osin uusin soittajin, ja rautalangan uusrenessanssi ajaa nuoretkin soittajat tavoittelemaan sitä tyylitajua ja taituruutta, jota Henkka ilmensi ensilevytyksissään jo ennen kuin ehti täyttää kuuttatoista.Henrik Granö oli kolmesti naimisissa, ja hänen perheeseensä kuului kolme poikaa.