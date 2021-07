Muistot

Kirjoittajat ovat Yrjö Larmolan ystävä ja nuorin poika.

tohtori Yrjö Ilmari Larmola kuoli 81-vuotiaana 1. heinäkuuta 2021 Helsingissä. Hän oli syntynyt 5. toukokuuta 1940 Nurmijärvellä.Larmolan kiinnostus kulttuuriin, historiaan ja yhteiskunnallisiin aiheisiin syntyi jo kouluaikana. Hän voitti palkintoja valtakunnallisissa puhe- ja kirjoituskilpailuissa. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Töölön Yhteiskoulusta 1959.Larmola toimi aktiivisesti Hämäläisosakunnassa. Hän oli HYY:n edustajiston jäsen ja Suomen ylioppilaslehtien toimittajien liiton puheenjohtaja. Ennakkoluuloton professori Matti Kuusi palkkasi hänet kesken opintojen Kalevala-seuran sihteeriksi ja seuran ja Suomen Kotiseutuliiton yhteisen toimiston toiminnanjohtajaksi. Hänen panoksensa kesäyliopistotoimintojen kehitykseen oli mittava.Vuonna 1966 Yrjö Larmola suoritti asevelvollisuutensa Savon prikaatissa. Hänet toimi RUK:n 122. kurssin puheenjohtajana. Sotilasarvoltaan hän oli yliluutnantti.jälkeen Larmola valittiin Ylioppilaslehden päätoimittajaksi Paavo Lipposen hävitessä arvannoston. Ei-vasemmistolaisen päätoimittajan valitseminen nosti lyhyen mutta kiivaan vastalausemyrskyn. Epäpoliittinen Larmola halusi toimittaa kulttuurilehteä, mutta ajan paine ja käytettävissä olevat toimittajavoimat tekivät lehdestä poliittisen.Vanhan valtauksessa 1968 paikalle haastettuna päätoimittaja sai yksin puolustaa linjaansa.Larmola valmistui filosofian kandidaatiksi 1971 ja promovoitiin maisteriksi 1973. Tohtoriksi hän väitteli 1990 Eino Leinon poliittisista ajatuksista. Hänet kutsuttiin Eläketurvakeskuksen (ETK) apulaistiedotuspäälliköksi 1971 ja tiedotus- ja koulutusosaston päälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi 1974.valittiin kaupunginvaltuustoon kokoomuksen listoilta 1969–1972. Sen jälkeen hän toimi varavaltuutettuna.Hän toimi usean vuoden nuoriso- ja koululautakunnan puheenjohtajana. Jälkimmäinen oli hänelle erityisen tärkeä.Larmolan puheenjohtajavuosiin osui koulujärjestelmän suuri murros: siirtyminen peruskouluun. Koulujen omistuksesta nousi monivuotinen kiista. Larmola ajoi vahvasti moniarvoista koulua. Mielipidesuunta hyväksyi yhteisen opetussuunnitelman, mutta katsoi, että yksityiskoulujen tuli halutessaan voida jäädä yksityiseen omistukseen.Kunnallisella puolella musiikkilukiokomitean ja sitten taidelukiokomitean puheenjohtajana Larmola vaikutti keskeisesti Sibelius-lukion, kuvataide- ja ilmaisutaitolukion perustamiseen.Keväällä 1990 Larmola valittiin Helsingin kulttuurijohtajaksi. Hänen kaudellaan syntyi vaikuttava kulttuurikeskusten verkosto: Annantalo, Harakka, Aleksanterin teatteri, Lasipalatsi, Aurinkolahden taiteilijatalo, Stoa, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy ja Caisa.on toiminut puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana monissa yhteisöissä. Hän on julkaissut yli kaksi tuhatta lehtiartikkelia, kirjallisuusesseetä ja runsaasti kolumneja.Työtoverina ja esimiehenä hän oli pidetty ja humaani. Hänellä oli hyvä huumorintaju ja laaja sivistys. Hänellä oli aina keskusteluun sopiva hauska anekdootti kerrottavanaan. Kirjallisuus-, kotiseutu- ja historiaharrastus säilyivät loppuun saakka.Larmola avioitui Maija Turusen kanssa vuonna 1964. Saman alan ihmisinä he olivat oiva työpari. He saivat kolme poikaa.