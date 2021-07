Muistot

Kari Tuomisaari 1934–2021

, ekonomi Kari Tuomisaari kuoli Loviisassa 21. kesäkuuta 2021 pitkään sairastettuaan. Hän oli 87-vuotias, syntynyt Helsingissä 16. huhtikuuta 1934.Tuomisaaren lapsuus sujui eri paikkakunnilla, vuosi sotalapsena Ruotsissa. Pappissuvun poika oppi herrasmiehen kohteliaat käytöstavat. Ylioppilaaksi hän kirjoitti vuonna 1952 Varkaudessa, minkä jälkeen valmistui ekonomiksi Helsingin kauppakorkeakoulusta 1955.Päivätyönsä Tuomisaari teki mm. Agan ja Wärtsilän palveluksessa ja toimi myöhemmin yrittäjänä tuottaen videoita yrityksille sekä dokumentteja suomalaisen musiikin merkkihahmoista. Tämä työ oli luontaista jatkoa omalle pitkälle uralle musiikintekijänä.Pääinstrumenttinaan Tuomisaari soitti Tanskasta tuotua kitaraa mutta sävelsi usein pianolla. Vuodesta 1953 hän lauloi Heikki Malmbergin tanssiyhtyeen solistina ja voitti vuonna 1955 Iskelmäkuningas-tittelin. Ainoan oman singlensä hän levytti 1966.Esiintymistä enemmän kiinnosti sekä omien laulujen kirjoittaminen että käännöstekstien tekeminen, joka sai pontta Tuomisaaren voitettua vuonna 1956 Musiikki-Fazerin sanoituskilpailun.ja kielitaitoinen sanaristikoiden harrastaja vaali teksteissään moitteetonta teknistä ilmaisua. Vuonna 1959 hän teki ensimmäiset tekstinsä Scandialle, jossa Jaakko Salo johdatti yhtiön tuotantoa nuorekkaamman ilmaisun ja komppia korostavan jazziskelmän suuntaan.Tässä työssä Tuomisaari oli yksi keskeisistä työkumppaneista. Suuri hitti säveltäjäsanoittajana syntyi Marion Rungin vuonna 1962 esittämällä euroviisulla Tipi-tii. Vuotta 1964 Tuomisaari kutsui jälkikäteen omissa muisteloissaan työn puolesta ”tosi vilkkaaksi”.Tuomisaaren tekstejä levyttivät eri sukupolvien laulajat aina Olavi Virrasta Kirkaan ja Eino Grönistä Dannyyn, Pirkko Mannolasta Katri-Helenaan ja Brita Koivusesta Mari Laurilaan – jonka esittämä Peppi Pitkätossu kuuluu tunnetuimpiin Tuomisaaren lukuisista lastenlauluteksteistä.Kaikkiaan Tuomisaaren laulutekstejä on levytetty yli 700. Lisäksi hän kirjoitti sadoittain levyttämättömiä käyttötekstejä eri tuotantoihin.Parhaana sävellyksenään Tuomisaari piti Four Cats -yhtyeen levyttämää kappaletta Mulla on muistoja liikaa. Omaksi käännössuosikikseen hän on maininnut klassikon, alkujaan Carolan tulkitseman eurosävelmän Rakkauden jälkeen.Tuomisaari toimi pitkään musiikkialan järjestöissä. Vuonna 1970 hänet valittiin Teoston johtokuntaan sen ensimmäisenä sanoittajajäsenenä, ja 1971 Elokuva- ja viihdesäveltäjien johtokuntaan. Tuomisaari korosti usein musiikintekijöiden työn tärkeyttä. Vuonna 2010 hänelle myönnettiin Kullervo Linna -palkinto.viihtyi perheensä ja ystäviensä kanssa kotona ja luonnossa. Kalastamisharrastus loppui pysähdyttävään hetkeen, kun Tuomisaari jäi katsomaan silmästä silmään pyytämäänsä haukea. Hän matkusti mielellään ja viihtyi jo ennen eläkepäiviä loma-asunnoksi ostetulla vanhalla myllyllä Bretagnessa.Elinikäinen elämänkumppani Tarja löytyi Helsingistä, ja avioliitto solmittiin 1955. Neljästä lapsesta nuorempi kaksostyttö oli isänsä äärellä vielä tämän viimeisenä yönä, ja lauloi hänelle muun muassa isän aikoinaan omille lapsilleen kirjoittamaa tuutulaulua Nui nui.