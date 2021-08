Muistot

Kai Kunnas 1935–2021

Diplomi-insinööri

Kansainvälisyyden

Erinomaiset

Kirjoittaja on Kai Kunnaksen miniä ja entinen työtoveri.

, reservin luutnantti Kai Esko Kunnas kuoli Lahdessa 19. kesäkuuta 2021. Hän oli 85-vuotias, syntynyt Lahdessa 14. heinäkuuta 1935.Kunnas valmistui ylioppilaaksi Lahden lyseosta vuonna 1955 ja opiskeli Helsingissä Teknillisessä korkeakoulussa valmistuen paperi-insinööriksi vuonna 1960.Kunnas teki koko työuransa Yhtyneet Paperitehtaat oy:n ja sen seuraajan UPM-Kymmenen palveluksessa. Hän aloitti insinöörinä Kaipolan sanomalehtipaperitehtaalla vuonna 1960 ja siirtyi aikakauslehtipaperikoneen osastonjohtajaksi Jämsänkoskelle vuonna 1983.Jämsänkoskelta matka jatkui UPM:n johtotehtäviin Shottonin paperitehtaalle Walesiin, Valkeakoskelle teknologiajohtajaksi keskushallintoon, St. Mary’s Paper -tehtaalle Kanadaan, uudelleen Valkeakoskelle ja lopulta Stracelin paperitehtaalle Ranskaan, josta hän jäi eläkkeelle vuonna 2000. Kunnakselle myönnettiin Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki vuonna 2000.lisäksi Kunnaksen uraa leimasi kehittäminen – oli kyse sitten täyteainetalkin käytöstä sanomalehtipaperissa, paperikoneen uusimisesta tai kannattavuudesta.Vaativan kansainvälisen uran vastapainoksi Kai oli innokas urheilumies. Nuorena hän harrasti yleisurheilua ja myöhemmin vaellusta, hiihtoa ja suunnistusta, josta hänellä on Ranskasta Alsacen suunnistusmestaruus yli 60-vuotiaiden sarjassa. Penkkiurheilijana hän seurasi useita lajeja, ja hänen nimensä on Helsingin Olympiastadionin seinällä lahjoittajien joukossa. Kai oli aktiivinen verkostoitumaan ja jäsenenä Nuorkauppakamarissa, Lionsklubissa sekä Rotaryjärjestössä.Kai avioitui Anja Lampénin kanssa vuonna 1960, ja heille syntyi kaksi tytärtä ja poika. Toisesta avioliitosta Ritva Valolahden kanssa heille syntyi tytär ja poika. Lapsenlapset ja perhe ylipäätään olivat Kaille rakkaita, ja eläkkeellä hän viihtyi parhaiten Hollolassa kesämökillään, jonne kaikki olivat aina tervetulleita.väittelytaidot, tarkkuus, määrätietoisuus ja hyvä itseluottamus olivat Kain tunnusmerkkejä. Hän perehtyi asioihin diplomi-insinöörimäisesti ja seurasi ajankohtaisia asioita. Kohteliaana miehenä Kai nosti esiin muiden saavutuksia kannustavasti. Erityisen ylpeä hän oli lastensa ja lastenlastensa saavutuksista. Kai ei malttanut myöskään olla mainitsematta, että palkkasi yhtiön nykyisen toimitusjohtajan Jussi Pesosen ensimmäiseen UPM-pestiinsä kehitysinsinööriksi Jämsänkoskelle vuonna 1986.Yksi Kain monista taidoista oli hänen oivaltavat ja pilke silmäkulmassa pidetyt puheensa työtilaisuuksista aina sukujuhliin. Kain entisillä työkavereilla on hänestä hienoja muistoja ja tarinoita.Huumorintajuinen Kai kertoi sukupäivällisillä hauskoja sattumuksia kansainvälisen matkansa varrelta – hänen silmiinsä asti noussut, ja ne kostuttanut, naurunsa on jäänyt lähtemättömästi mieliin.