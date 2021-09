Muistot

S. Albert Kivinen 1933–2021

Filosofi, filosofian tohtori ja dosentti emeritus S. Albert Kivinen kuoli Helsingissä 13.8.2021. Hän oli 87-vuotias, syntynyt Ikaalisissa 19.10.1933.



Kivinen kirjoitti ylioppilaaksi Ikaalisten yhteiskoulusta 1952. Lukiovuosien teosofiset harrastukset jäivät, kun hän aloitti Helsingin yliopistossa historian ohella myös filosofian opinnot, mikä johti maailmankatsomukselliseen murrokseen.



Kandidaatintutkinnon suoritettuaan Kivinen vietti stipendivuoden Harvardissa, minkä jälkeen hän suuntautui aluksi kirjastoalalle ja toimi mm. Salon kaupunginkirjaston johtajana 1963—66. Tämän jälkeen työura jatkui Helsingin yliopiston filosofian laitoksella erilaisissa tehtävissä aina eläkkeelle jäämiseen asti.



Filosofian tohtoriksi Kivinen väitteli 1978 ja sai dosentin arvon vuonna 1980.



Filosofina Kivinen oli ennen muuta metafyysikko, jonka ajatustyö kohdistui filosofian klassisiin ongelmiin. Kivisen 60-vuotisjuhlakirjassa professori Gabriel Sandu kuvasi ystäväänsä:



”Olen aina ihaillut S. Albert Kivisen tapaa lähestyä filosofisia ongelmia. Hän tekee sen elegantilla ja hallitulla tavalla, käyden itsensä kanssa eräänlaista omalaatuista ja riippumatonta dialogia, joka jatkuu vuosien varrella eikä noudata mitään käytännöllisiä tai institutionaalisia rajoituksia”.



Filosofiselta perusasenteeltaan Kivinen oli lähellä Cambridgen realisteja: Bertrand Russellia, G. E. Moorea ja C. D. Broadia. Suurin kaikista oli kuitenkin Aristoteles, jonka kategorioiden maailmankatsomuksellista merkitystä hän ei koskaan väsynyt korostamaan.



Kivisen vaikutus suomalaiseen filosofiaan jatkuu hänen oppilaidensa kautta.



Filosofian ulkopuolella Kivisen harrastukset olivat moninaiset. Hän oli parapsykologian ja sen oppihistorian parhaita asiantuntijoita maassamme ja antoi aihepiiristä vuosien mittaan kymmeniä haastatteluja.



H. P. Lovecraftin hengessä kirjoitetuista kauhukertomuksista Keskiyön mato Ikaalisissa sai Atorox-palkinnon vuonna 1987, ja kertomusta Cthulhun suojatti on sanottu kauneimmaksi suomalaiseksi kauhunovelliksi. Näiden aihepiirien kirjoituksia on koottu kirjaan Merkilliset kirjoitukset.



Kivinen toimi myös mm. Suomen oppihistoriallisessa seurassa ja oli perustamassa Skepsis ry:tä, jonka puheenjohtaja hän oli 1987—89. Radikaalilla 1960-luvulla Kivinen kunnostautui myös levylaulajana tehden yhteistyötä underground-liikkeen vaikuttajien kuten M. A. Nummisen kanssa. Vuonna 2003 ilmestyi Love Recordsin kustantamana kokoelma Lauluja, jonka karusti leikkaavat kappaleet liittävät tekijänsä ikivanhaan pilkkalaulujen perinteeseen.



S. Albertia jäävät kaipaamaan lukuisat ystävät ja kollegat, jotka muistavat hänet paitsi monipuolisena oppineena, riippumattomana filosofina ja innostavana opettajana, myös suurisydämisenä ihmisenä.



Anssi Korhonen



Tuomo Aho



Gabriel Sandu



Kirjoittajat ovat S. Albert Kivisen oppilaita, ystäviä ja kollegoita.