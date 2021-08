Muistot

Vladimir Mendelssohn 1949–2021

Kuhmon

Mendelssohnin

Ennen

Kirjoittaja on Vladimir Mendelssonhnin ystävä ja edeltäjä Kuhmon Kamarimusiikin taiteellisena johtajana.

kamarimusiikin taiteellinen johtaja, säveltäjä ja alttoviulisti Vladimir (Vladi) Mendelssohn menehtyi 71-vuotiaana nopeasti edenneeseen sairauteen 13. elokuuta 2021 Hollannissa. Hän oli syntynyt 29. marraskuuta 1949.Alttoviulistina vuoden 1983 festivaalille kiinnitetyn Mendelssohnin suhde Kuhmoon jatkui keskeytyksettä lähes neljä vuosikymmentä. Tapahtuman taiteelliseksi johtajaksi hänet nimitettiin 2005.Työ Kuhmossa jatkui vielä viime kuussa, mutta voimien ehtyessä hänen oli vetäydyttävä luomaltaan festivaalilta jo alkupäivinä. Viimeiseksi jääneessä esityksessään hän tulkitsi nuoren Schubertin elämäniloa uhkuvaa Forellikvintettoa.Vladimir Mendelssohn syntyi Bukarestissa, jossa hänen isänsä Alfred toimi oopperan kapellimestarina ja säveltäjänä. Hän oli myös etäistä sukua säveltäjä Felix Mendelssohnille.Perusteelliset musiikkiopinnot siivittivät Mendelssohnin ammatillista uraa, mutta Nicolae Ceauşescun korruptoituneen hallinnon sortotoimet ahdistivat häntä ja johtivat dramaattiseen päätökseen loikata Romaniasta.Tilaisuus siihen avautui konserttimatkalla 1979. Vladi jättäytyi pois paluujunasta Hollannissa, vaikka tiesi, että oleskelulupaan vaadittiin työpaikka. Ainoa avoin musiikkialan tehtävä tuolloin oli Haagin Filharmonisen Orkesterin sooloaltistina. Koesoitossa epäonnistuminen olisi merkinnyt pakkopalautusta Romaniaan.Hermostunut Vladimir tunsi taistelevansa elämästään veitsenterä kurkullaan. Hän onnistui saamaan paikan, ja hänen maineensa virtuoosina ja muusikkona alkoi levitä kaikkialle.soitossa synnynnäinen lahjakkuus yhdistyi kovan harjoittelun tuottamaan taituruuteen. Kookas alttoviulu tuntui kuin kehon luontaiselta jatkeelta. Ehkä siihen vaikutti sekin, että hän suunnitteli itse soitintensa omaperäiset mallit.Hienotunteisuus ja pohjaton itsekriittisyys estivät häntä tuomasta esiin sävellyksiään edes lähimmille ystävilleen. Niitä kuitenkin syntyi lähes tauotta.Vladin sävellysten tyyliä on lähes mahdotonta kuvata, sillä tyylilajit vaihtelevat niin merkittävästi teoksesta toiseen. Hän imi vaikutteita kaikista ympäröivistä äänistä ja erityisesti eri kulttuurien kansanmusiikista.Tanssiteokset Mata Hari sekä Kitakyushun musiikkijuhlan tilaama Pikku Prinssi ovat menestyneet erinomaisesti ja monet muutkin sävellykset odottavat vain löytäjäänsä. Sovittajana Vladi oli mestari, jonka kykyjä useat musiikkijuhlat hyödynsivät.eläköitymistään Mendelssohn ehti toimia professorina Pariisin konservatoriossa ja Essenin taideyliopistossa sekä pitää mestarikursseja ympäri maailmaa.Suomen kannalta olennaisinta on kuitenkin ollut hänen toimintansa Kuhmon kamarimusiikin taiteellisena johtajana. Mendelssohn yhdisti ohjelmissaan taitavasti tapahtuman perinteet alati uudistuviin teemoihin. Syvällinen asiantuntemus ja laajat verkostot mahdollistivat parhaiden kykyjen kiinnittämisen alhaisista palkkioista huolimatta.Paljolti hänen ansiostaan tapahtuma on säilyttänyt suosionsa ja elinvoimansa.Vladimiria jäävät kaipaamaan 48 vuoden ajan tukena ollut puoliso, pianisti Marika Mendelssohn, poika David sekä lukuisat oppilaat, työtoverit ja kamarimusiikin harrastajat.