Muistot

Tapio Ruohtula 1928–2021

Maanviljelijä Tapio Ruohtula kuoli 1. elokuuta 2021 Joutsassa. Hän oli 92-vuotias. Pentti Tapio Ruohtula syntyi 23. marraskuuta 1928 Pentti ja Aino-Marja (o.s Ikonen) Ruohtulan kuopukseksi Joutsan Pappisen Vaihelassa. Perhe muutti 1935 Nurmijärvelle maanviljelijöiksi hankkimalleen tilalle Vaihelan jäädessä 13 vuodeksi vuokraajille. Lapset pääsivät paikalliseen keskikouluun.



Ruohtula osallistui 1941–44 sotilaspoikana sankarivainajien hautauksiin Suomenlippu-vartiopaikalla ja 15-vuotiaana Porkkalanniemen viljankorjuutyöhön. Hän sai 65-vuotissyntymäpäivänään Sotilaspoikamitalin.



Hyppyrimäkionnettomuus aiheutti 17-vuotiaalle nuorelle miehelle polvilumpion poistosta johtuen elinikäisen vamman. Toipilasaikana alkoivat elämän ajan jatkuneet harrastukset: puutyöt ja shakin pelaaminen.



1950-luvun alussa Ruohtula opiskeli Saarijärven metsäkoulussa ja Lahden seudun maamieskoulussa. Vaihelan tilan isännäksi hän astui 1954 ja avioitui seuraavana vuonna luhankalaisen Raunin (o.s Ahola) kanssa. Lapsia heille syntyi kuusi: Reija, Juha, Leena, Lassi, Matti (myöh. Pahto) ja Minna.



Pariskunta aloitti maa- ja metsätalouden lisänä maatilamatkailutoiminnan vuonna 1960 ja olivat alan uranuurtajia Suomessa. Kansainväliseen retkeilymajajärjestöön Vaihela on kuulunut vuodesta 1975 lähtien. Toiminnastaan he saivat Yrittäjä Paavo -tunnustuspalkinnon 1981 ja Joutsan Vuoden yrittäjä -palkinnon 1985. Lisäksi Ruohtula perusti siskonsa Anjan kanssa Kahvila Oravanhännän vuonna 1967.



Tapio ja Rauni Ruohtula toimivat Vaihelan isäntäparina 41 vuoden ajan. Eläkepäivät eivät jääneet toimettomiksi, koska Tapio Ruohtulalla oli jatkuvasti jokin projekti menossa ja uusia suunnitteilla. Ideointi jatkui aivan viimeisiin elinpäiviin asti.



Sinnikkyys ilmeni lähes 20 vuotta kestäneessä tiehankkeessa Luhangan Onkisaloon.



Hän toimi aktiivisesti myös Joutsansalmen vesistönsuojelutoiminnassa. Ruohtula ehdotti Rautaveden ja Jääsjärven yhteiseksi nimeksi Tainiojärveä.



Ruohtulan arvokas perimätieto sekä laaja paikallistuntemus auttoivat Vaihelan vaiheita sukupolvien ketjussa -kirjan teossa 2018, jolloin saatiin arvokasta tietoa talteen.



Luonteeltaan hän oli elämänhaluinen, valoisa, kannustava, periksiantamaton. Tapio Ruohtulan perheeseen kuuluivat puolison ja lasten lisäksi 15 lastenlasta sekä 14 lastenlastenlasta.



Kun suuri puu kaatuu, näyttää metsä pitkään autiolta.



Leena Riitaoja



Kirjoittaja on Tapio Ruohtulan tytär.