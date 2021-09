Muistot

Timo Kaltio 1960–2021

Kitaristi

, lauluntekijä ja kuvataiteilija Timo Kaltio kuoli äkillisesti Helsingissä 2. syyskuuta 2021. Hän oli 61-vuotias, syntynyt Rovaniemellä 17. elokuuta 1960.Pitkän uransa aikana Kaltio paistatteli harvakseltaan itse valokeilan keskellä, mutta hänellä oli ilmiömäinen kyky osua paikalle, kun jotain suurempaa tapahtui. Rakastettu, välitön ja valloittava persoona keräsi laajan ystäväjoukon ympäri maailman, mistä oli usein apua suomalaisen rockin ottaessa ensiaskeleitaan kansainvälisesti.Kaltio muutti Rovaniemeltä Helsinkiin viisivuotiaana, mutta suurimman osan elämästään hän asui ulkomailla. Vuonna 1978 Kaltio muutti ensimmäisen kerran Tukholmaan, jossa hän oli myös kesällä 1980 Hanoi Rocksin muuttaessa kaupunkiin.Kaltio otti tulokkaat siipiensä suojaan ja työskenteli Hanoi Rocksin roudarina ja luottomiehenä seuraavat viisi vuotta.Hanoi Rocksin mukana Kaltio muutti vuonna 1982 Lontooseen, josta oli tuleva hänen pitkäaikaisin kotikaupunkinsa. Hanoi Rocksin loppumetreillä vuonna 1985 Kaltio kiinnitettiin myös yhtyeen basistiksi, mutta viimeiseksi jäänyt kokoonpano ei ehtinyt koskaan keikkailemaan.oma ura kitaristina pääsi vauhtiin 1980-luvun alkupuolella, kun hän soitti Tumppi Varosen johtamassa Problems?-yhtyeessä. Hanoi Rocksin hajottua hän soitti bassoa Andy McCoyn uudessa Cherry Bombz -yhtyeessä. Lukuisiin bändiprojekteihin kuului myös jäsenyys Johnny Thundersin keikkakokoonpanossa.Cherry Bombzin Amerikan-kiertueen jälkeen vuonna 1986 Kaltio arpoi, lähteäkö kotikaupunki Lontooseen vai suunnatako Kaliforniaan. Hän päätti lähteä länteen, ja Los Angelesista tuli hänen kotinsa vuosikymmenen loppuun asti.Kaltio oli jälleen vastassa suomalaisia muusikkokollegoitaan, kun Hanoi Rocksin jäsenet, Smack, Nights of Iguana ja Havana Black muuttivat kaupunkiin pian tämän jälkeen.syntyi myös Kaltion merkittävin oma yhtye Cheap and Nasty, jonka hän perusti Hanoi Rocks -kitaristi Nasty Suiciden eli Jan Stenforsin kanssa. Cheap and Nastyn mukana Kaltio palasi Lontooseen, jossa yhtye työsti kaksi albumia Beautiful Disaster (1991) ja Cool Talk Injection (1994).Kalifornian-vuodet eivät menneet hukkaan, sillä Kaltio ehti jättää jäljen rockmaailman korkeimmalle huipulle.Hän oli ystävystynyt Guns N’ Roses -kitaristi Izzy Stradliniin, ja yhteisistä jamisessioista syntyi kappale Right Next Door to Hell. Kappaleesta tuli Guns N’ Rosesin Use Your Illusion I -albumin avausraita, ja Kaltio oli asianmukaisesti merkitty toiseksi säveltäjäksi.Sävellys toi seinälle platinalevyn, ja miljoonia myyneen albumin tekijänoikeustulot auttoivat myös taloudellisesti.soittamista ja keikkailua elämänsä loppuun asti, mutta suuren roolin hänen elämässään ottivat myöhemmin työskentely graafikkona ja kuvataiteilijana sekä perhe-elämä. Hänellä on aiemmasta liitostaan kolme lasta ja yksi lapsenlapsi.”Duuneja näille vuosille mahtuu tiskaajasta bussikuskin kautta kitaristiksi, säveltäjäksi, maalariksi ja kaikkea siltä väliltä. Usein on tuntunut, että mulle olisi jätetty pöydän ääreen tuoli, johon olen kummempia kyselemättä istahtanut”, Timo Kaltio summasi työuraansa omaelämäkerrassaan, jonka käsikirjoituksen hän ehti jättää kustantajalle ennen kuolemaansa.Lasten aikuistuttua toteutui Timo Kaltion ja Beki-puolison pitkään kypsyttelemä unelma, kun he muuttivat Lontoosta Helsinkiin vuosi sitten.Kaltio oli asunut yhtäjaksoisesti ulkomailla lähes 40 vuotta, joten edessä oli suunnitelmia täynnä ollut uusi alku vanhassa kotikaupungissa. Tämä aikakausi jäi valitettavan lyhyeksi.