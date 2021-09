Muistot

Seppo Parkkinen 1957-2021

Biologi,

Parkkista

Seppo Parkkinen

Seppo Parkkisen

Kirjoittajat ovat Seppo Parkkisen tytär, puoliso ja ystävä ja bändikaveri.

luontokuvaaja, tietokirjailija, toimittaja ja musiikkimies Seppo Parkkinen kuoli 15. tammikuuta 2021 Helsingissä nopeasti edenneeseen ALS-sairauteen. Hän oli 63-vuotias, syntynyt Helsingissä 18. huhtikuuta 1957.Tiedonjano ja kiinnostus luontoon, erityisesti hyönteisiin, heräsi varhain.”Muistan vielä, miltä tuntui nähdessäni ritariperhosen lentävän ylitseni hurjaa vauhtia kaukaa metsänreunasta; olin juuri tasoittelemassa neppis-autorataa kesämökin takapihalle kipatussa hiekkakasassa, mutta keskeytin samantien sen homman.”Näin aloitti Parkkinen Perhoset-kirjansa 2002. Luonnontuntemus karttui Sepon syventyessä perhosharrastukseen ja luontokuvaukseen. Aikaa jäi myös musiikille, kitaransoitolle ja biisien nikkaroinnille.kiehtoivat tarinat, ja hän kertoi niitä kirjoittamalla, kuvaamalla ja musiikillaan. Kun Sanoma Oy alkoi 70-luvun lopulla julkaista Eläinmaailma-lehteä, marssi biologian opiskelija Parkkinen toimitukseen tarjoamaan tekstejään ja kuviaan julkaistavaksi. Seppo oli mukana tekemässä Eläinmaailmaa aina vuoteen 2001; ensin avustajana, sitten toimittajana ja toimitussihteerinä. Lehti kehittyi kaikenikäisten laadukkaaksi luontolehdeksi ja Seppo toimitustyön ammattilaiseksi.Työura jatkui luontotietokirjoja toimittaen, kääntäen ja kirjoittaen. Suomen luonnonsuojeluliiton täyttäessä merkkivuosia vanha luonnonsuojeluliittolainen pyydettiin toimittamaan juhlahistoriikki. Laulujoutsenen perintö -suurteos nostettiin vuoden 2008 Tieto-Finlandia -ehdokkaaksi ja Suomen WWF valitsi sen vuoden luontokirjaksi.Vuonna 2018 toteutui pitkäaikainen haave, kun valmistui Suomen kimalaiset, Sepon ideoima ja alulle panema, yhdessä dosentti Ilkka Teräksen ja pistiäistutkija Juho Paukkusen kanssa laatima perusteellinen kokonaisteos Suomen 37 kimalaislajista. Se oli ensimmäinen, kaivattu tietoteos aiheesta, osaltaan tukemassa ajankohtaista pölyttäjien suojelutyötä.muistetaan pidettynä luontoretkioppaana ja luontokuvaus- ja ”ötökkä”kurssien vetäjänä. Eläinmaailma-vuosina virinnyt ystävyys virolaisten luontotoimittajien kanssa syveni ja Seppo opiskeli vähitellen työväenopiston kursseilla viron kielen. Seppoa kaivataan Vereta Jahtissa, virolaisten luontokuvaajien jokakeväisessä kuvaustapahtumassa, jossa hän oli mukana vuosien ajan.Musiikin teko oli aina vireillä ja työhuoneeseen kehkeytyi pienimuotoinen kotistudio. Bändiviritelmiä oli ollut jo kouluaikoina. Kun kuultavaksi alkoi kantautua elektronista musiikkia, se vei Sepon mukanaan ja opintolainaerä hupeni syntetisaattoriin.Pekka Tolosen kanssa perustettiin Argon-yhtye, josta sittemmin kasvoi Organ, kun Tapani Lahtinen, ystävä kouluajoilta, sekä opiskelukaveri Mikko Saarela liittyivät bändiin. He kuuluivat synapopillaan eli futullaan, kuten he itse musiikkiaan kutsuivat, konemusiikin uranuurtajiin Suomessa. Organin paluu 2000-luvun lopulla huipentui keikkaan täpötäydelle Tiivistämö-salille vuoden 2009 Flowssa, jossa lavalle nousi myös ”esikuva” Kraftwerk.tunteneet luonnehtivat häntä rauhalliseksi, hyväntuuliseksi ja huomaavaiseksi kaveriksi, jonka kanssa työt sujuivat ja joka oli mukavaa seuraa niin retkillä kuin illanistujaisissakin.Sepon sairaus ja poismeno järkyttivät. Vuonna 2005 hän oli kirjoittanut Kevät-kirjansa esipuheeseen: ”Kiitän kaikkia niitä lukuisia ihmisiä, jotka ovat innostaneet minua luonnonharrastajaksi.”Häntä itseään samasta syystä kiittävä joukko on varmasti vieläkin lukuisampi.