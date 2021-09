Muistot

, ohjaaja ja ääninäyttelijä Tuomo Rysti kuoli nopeasti edenneeseen sairauteen Espoossa 26. heinäkuuta 2021.Hän oli 68-vuotias, syntynyt Lauritsalassa 27. maaliskuuta 1953.hakeutui kauppatieteiden ja myöhemmin historian opiskelijaksi kirjoitettuaan ylioppilaaksi Arkadian yhteiskoulusta. Kiire elää jätti historian harrastukseksi, joka muuttui myös työksi Rystin käsikirjoittaessa ja ohjatessa sotahistoriallisia dokumenttielokuvia ja taltioidessa sotaveteraanien haastatteluja.Varusmiehenä Rysti palveli Rannikkojääkäripataljoonassa Upinniemessä, jonne hän jäi hetkeksi myös väliaikaiseen luutnantin virkaan. Kesävänrikin pesti viittoi kohti Kadettikoulua ja vakinaisen upseerin uraa.Kauppakorkeakoulu kuitenkin kutsui, ja Rysti tyytyi sotilaskoulutukseen reservissä, jossa eteni korkeaan johtotehtävään saariston taistelujoukoissa.keskellä Rysti tutustui audiovisuaaliseen maailmaan Helsinki Televisio Oy:n esiintyjänä. Vanha ja raskas filmikalusto kehittyi tuolloin digitaaliseksi, ja valtiojohtoinen joukkotiedotus sai kaupalliset kilpailijansa.Rystin perustama AV-Caesar Oy oli ensimmäisiä hyödyntämässä nykyaikaisia kuvankäsittelymahdollisuuksia ja sen mukana laskeneita kustannuksia audiovisuaalisessa mediakulttuurissa.Rysti ymmärsi digitaalisten tehosteiden rajat ja käytti sotahistoriallisissa filmeissään autenttisia kohtauksia, joissa ruuti paloi joskus jopa kamerakaluston kustannuksella.Yhteistoiminnassa Tykkimiehet ry:n ja Museo Militarian kanssa syntyi mittava dokumenttifilmien sarja, jota on vuosien mittaan voitu seurata myös Ylen lähetyksissä.Tuomo Rystin kädenjäljen löytää myös lukuisissa koulutuksen elävöittämiseksi tehdyissä tietoiskuissa ja mainosfilmeissä.Tuomo tapasi tulevan puolisonsa ja lastensa äidin, Maria Wegeliuksen. Kolmen lapsensa ja kahden lastenlapsensa kanssa leikkiessään Tuomo huvitteli puhumalla möreällä äänellä ja esittämällä pelottavia hahmoja.Sekin jalostui työksi, ja moni suomalainen lapsi on tietämättään kuunnellut Tuomo Rystiä Mustana Pekkana, Obelixina tai Isona pahana sutena yli kahdenkymmenen vuoden ajan.eli elämäänsä kuin nykyaikaan pudonnut renessanssiruhtinas. Hän oli aina kiinnostunut toimimaan ihmisten kanssa, ensin yli tuoppien ja sitten alkoholiin koskematta. Tuomo kuului lukuisiin järjestöihin, joista itselleen mieluisissa hän hoiti käytännön tehtäviä ja vieraili ulkomailla.Thaimaassa tapahtuneen liikenneonnettomuuden jälkeenkin Tuomo ajoi mielellään moottoripyörällä, varsinkin kun siten pääsi lähemmäksi päämäärää kuin autolla.Tuomo eli vahvasti ja vaikutti useaan elämään. Monet jäävät häntä kaipaamaan, ja lähes kaikilla hänet tunteneilla on kerrottavana tarinoita miehestä, joka herätti tunteita.