Ari Hirvonen 1960–2021

Hirvonen

Kirjoittajat ovat Ari Hirvosen ystäviä ja kollegoja.

ja oikeusteorian dosentti Ari Hirvonen kuoli nopeasti edenneeseen sairauteen 28. kesäkuuta 2021 synnyinkaupungissaan Helsingissä. Hän oli 60-vuotias, syntynyt 13. marraskuuta 1960.Hirvonen varttui itäisessä Helsingissä ja kirjoitti ylioppilaaksi Tehtaanpuiston lukiosta vuonna 1979. Hän valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1985 ja väitteli oikeustieteen tohtoriksi samassa yliopistossa vuonna 2000. Lahjakkaalle Hirvoselle tutkijanura oli luonteva valinta. Vuonna 2002 hänet nimitettiin yleisen oikeustieteen yliopistonlehtoriksi ja tätä tointa opiskelijoiden palkitsema Hirvonen hoiti menestyksellisesti kuolemaansa asti.oli tulisieluinen tutkija ja toimija. Huomionarvoinen on hänen luova ja kriittinen tapansa tuoda harkitusti yhteen keskenään eroavia ajatusrakenteita ja tiedonaloja. Voi ajatella, että juuri kontaktin ansiosta tällaisten ajatusmallien välille syntyy itsessään merkityksellistä kitkaa ja jopa kiistaa.Jo varhaisissa julkaisuissaan Hirvonen peilasi rikosoikeutta ennakkoluulottomasti radikaaliin ja kulttuuriseen kriminologiaan. Yhteiskuntatieteellisessä pandemiatutkimuksessaan hän avaa koronaepidemian ”todellisten voimien kentän” korostaessaan, että virus tartuttaa yhtä lailla yksilöruumiin kuin tartuntavaaran muodossa myös yhteiskuntaruumiin. Esimerkiksi epidemian hallinnan sanelemiin rajoitustoimiin sisältyy riski, joka koskee itse oikeusjärjestystä. Liudentavatko toistuvat epidemiat lainsäädännön kannalta keskeisen erottelun normaalin ja poikkeuksen välillä?ja ihmisoikeudet olivat oikeudenmukaisuuden rinnalla Hirvosen ykkösasioita myös käytännössä. Kun turvapaikanhakijat asettuivat puolustamaan oikeuksiaan Rautatientorilla keväällä 2017, hän toi empimättä juridisen asiantuntemuksensa heidän tueksi.Mannermaisella filosofialla, psykoanalyysilla ja eritoten taiteilla oli vankka sija idearikkaan Hirvosen hankkeissa. Tuoreessa kirjassaan Ethics of Tragedy hän jäljittää oikeudenmukaisuuden mittaa antiikin tragedioista. Hänen esityksensä Heiner Müllerin näytelmästä Die Hamletmaschine Suomenlinnan hyisissä rantavesissä ei unohdu. Kuvaavaa Hirvosen ansioille humanististen aiheiden parissa on, että hänen, oikeustieteilijän, juhlakirja sai otsikokseen leikillisen Mies väärästä tiedekunnasta.Hirvosen inspiroiva läsnäolo sai laajaa vastakaikua kotimaassa ja ulkomailla. Hän toimi aktiivisesti Critical Legal Conference -verkostossa ja Fenomenologian kansainvälisen symposiumin piirissä. Tärkeitä kotimaisia foorumeja olivat Lacan-piirin ohella Tutkijaliitto ja Tiede & Edistys -lehti sekä Nuoren Voiman liitto ja Nuori Voima –lehti.Mihin Hirvonen tarttui, hän teki sen kiihkeästi. Oli sitten kyse filosofiasta, oikeudenmukaisuudesta, musiikista tai jalkapallosta.