Kirjoittajat ovat Esko Varilon kollega ja ystävä sekä Esko Varilon poika.

h.c., LKT, lastenpsykiatri Esko Varilo kuoli Helsingissä 15. elokuuta 2021.Hän oli 88-vuotias, syntynyt Kotkassa 24. heinäkuuta 1933.tunnettiin taitavana ja monipuolisena kliinikkona, joka toiminnassaan pyrki soveltamaan yhteen psykoanalyyttisen yksilöterapian ja perheterapian keskeisiä elementtejä.Hän toimi poikkeuksellisen aktiivisesti lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian luennoitsijana, kouluttajana ja työnohjaajana sekä kotimaassa että kansainvälisesti erityisesti julkiseen terveydenhuoltoon sijoittuvan hoitotoiminnan alueella.Varilo on uraauurtavalla toiminnallaan luonut pohjaa sekä eri psykoterapiamuotojen koulutuksen ja hoitotoiminnan vakiintumiselle Suomessa että näitten psykoterapiamuotojen tieteelliselle tutkimukselle.lisensiaatiksi valmistumisen jälkeen 1963 Varilo pätevöityi lastenpsykiatrian erikoislääkäriksi, ryhmäanalyytikoksi ja ryhmäanalyysin kouluttajaksi, psykoanalyytikoksi, nuorisopsykiatrian erikoislääkäriksi ja lastenpsykoterapian kouluttajaksi.Perheterapiaa hän oli kehittämässä kouluttajana Suomen ensimmäisessä pitkäjänteissä perheterapeuttikoulutuksessa Turun yliopistossa ja Suomen Mielenterveysseurassa.väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1993 aiheenaan ottolapsisijoitusten arviointi- ja toimenpideprosessi. Hän toimi Lastenlinnan lastenpsykiatrian apulaisylilääkärinä ja ajoittain myös ylilääkärinä ja Tampereen yliopiston lastenpsykiatrian vs. apulaisprofessorina. Omalla vastaanotollaan hän toimi psykoterapeuttina ja psykoanalyytikkona.Yliopistoluennoitsijana hän oli legendaarinen ja palkittiin mm. vuoden luennoitsijana.2000 julkaistu Menneisyyden rakentaminen lastensuojeluperheiden nuorten hoitokeinona on erityinen osoitus Varilon kyvystä kehittää innovatiivisia hoitomenetelmiä vaikeimminkin syrjäytyneitten nuorten hoitoon. Monille lastensuojelutaustan nuorille on Varilon tutkimusten mukaan tyypillistä se, että perhesuhteiden jatkuvan katkeilemisen ja yhteiskunnan ihmissuhteita katkaisevan auttamisjärjestelmän vuoksi heille syntyy vuosia käsittäviä amnesia- unohtamisvaiheita, totaalisia muistiaukkoja.Menneisyyden rakentamisen ydin on konkreettinen matkustaminen niihin paikkoihin, joissa nuori on elämänsä aikana ollut. Nimi ”Solveig-terapia” viittaa Henrik Ibsenin näytelmän, Peer Gyntin Solveigiin.Tämä kuvastaa Varilon koko elämää: kulttuuri, näytelmäkirjallisuus, kaunokirjallisuus yleensä, teatteri ja ooppera olivat elimellinen osa hänen elämäänsä.monipuolisesta tieteellisestä ja erityisen arvokkaasta yhteiskunnallisesta toiminnasta tasavallan presidentti myönsi Varilolle professorin arvonimen 2004.Esko Varilon lähipiiriin kuuluivat vaimo Leena, lapset ja lapsenlapset.