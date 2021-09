Muistot

Melvin C. Kangas 1933–2021

Amerikansuomalainen

Rakkaus

Kankaan

Melvin

Kangas

Kirjoittajat ovat Melvin C. Kankaan ystäviä.

kanteletaiteilija ja musiikinopettaja Melvin C. Kangas kuoli 13. elokuuta 2021 kotiseudullaan Ylä-Michiganin Pelkiessä 88-vuotiaana. Hän oli syntynyt Yhdysvaltain suomalaisimmassa kaupungissa, Michiganin Hancockissa 17. heinäkuuta 1933.Kangas oli vanhin viidestä sisaruksesta. Suomen kielen hän oppi ensin, englanti tuli vasta myöhemmin. Kangas valmistui Hancockin Suomi Collegesta ja jatkoi maisterinopintojaan musiikin ja teatterin saralla Michiganin yliopistossa Ann Arborissa.suomalaiseen musiikkiperinteeseen toi Kankaan Suomeen, missä hän jatkoi musiikinopintojaan Sibelius-Akatemiassa. Hän opiskeli muun muassa Kanteleen ”grand old ladyksikin” kutsutun Ulla Katajavuoren alaisuudessa ja sai oppia myös kantelemestari Tyyne Niikolta.Kankaan soittotyyliä voi kuvata hienostuneeksi ja taidokkaasti nyansseja käyttäväksi, ja tarkan soittotekniikan lisäksi hänen tulkinnoissaan oli aina vahvasti tunnetta mukana.merkitystä paikallisyhteisölle ja amerikansuomalaiselle musiikkiperinteelle ei voi liikaa korostaa. Hän toimi suurimman osan työurastaan Suomi Collegen (sittemmin Finlandia Universityn) teatteri- ja musiikkiohjelman vetäjänä.Jäätyään eläkkeelle Kangas soitti pianoa ja urkuja kirkoissa eri puolilla Ylä-Michigania. Pidetty ja arvostettu ”Kantele Man” vaihtoi kuulumisia niin Tapiolan Dinerin porukan kuin Finnish American Heritage Centerin suomalaisten harjoittelijoidenkin kanssa.C. Kangas oli samaan aikaan älykäs ja sofistikoitunut ja silti maanläheinen, huumorintajuinen ja helposti lähestyttävä. Seuramies piristi aina tunnelmaa, kun hän saapui paikalle.Musiikin lisäksi puutarhanhoito ja eläimet olivat hänen sydäntään lähellä. Skotlannin hirvikoirat muodostuivat vuosikymmenten mittaan hänelle hyvin tärkeiksi. Allekirjoittaneet pääsivät tutustumaan Kankaan viimeiseksi jääneeseen nelijalkaiseen ystävään, Rauhaan, viitisen vuotta sitten.Kangas nautti elokuvista, erityisesti hän arvosti Hollywoodin kulta-aikojen glamouria. Marlene Dietrichistä hän puhui usein ihaillen.julkaisi omaelämäkerrallisen albumin Roads. Levyllä yhdistellään suomea ja englantia, hengellistä musiikkia ja maallisempia, tanssisalien tapahtumien innoittamia lauluja. Albumi on jaettu kuuteen osaan, jotka kaikki kantavat hänen elämänsä teiden ja katujen nimiä. Levyn päättävä osio Tapiola Road jäi myös Melvinin viimeiseksi kotiosoitteeksi.Ihmiset elävät niin kauan kuin heidän vaikutuksensa elää. Melvin C. Kangas jätti lähtemättömän vaikutuksen niin kanteleensoiton kuin amerikansuomalaisen kulttuurin historiaan.