Kirjoittajat ovat Tuula Gordonin pitkäaikainen ystävä ja kollega sekä puoliso.

emerita Tuula Gordon (o.s. Sainomaa ) kuoli pitkään kestäneeseen Alzheimerin tautiin 21. elokuuta 2021 Heseva-hoivakodissa Helsingissä. Hän oli 69-vuotias, syntynyt Pernajassa 24. toukokuuta 1952.Gordon kävi koulua Porvoossa ja valmistui ylioppilaaksi kunnan korkeimmilla arvosanoilla. Ylioppilaskesänä au pairina Skotlannissa hän tutustui tulevaan aviomieheensä Douglas Gordoniin ja muutti tämän kanssa Lontooseen.opiskeli sosiologiaa arvostetussa yliopistossa, London School of Economicsissa. Hän väitteli tohtoriksi Lontoon yliopiston Institute of Educationissa vuonna 1985, kahden pienen pojan äitinä. Lahjakas ja työteliäs Tuula menestyi erinomaisesti kaikissa opinnoissaan.Gordon osallistui Britanniassa 1980-luvulla voimistuneen feministisen kasvatussosiologian kehitykseen. Vuonna 1987 perhe muutti Suomeen, Lontoota lapsiystävällisempään Helsinkiin. Yhteys Lontoon tutkimusyhteisöön säilyi.palattuaan Gordon työskenteli tutkija- ja opetustehtävissä aluksi Helsingin ja Joensuun yliopistoissa. Vuonna 1997 hänet nimitettiin Tampereen yliopiston ensimmäiseksi naistutkimuksen professoriksi ja uuden laitoksen johtajaksi. Tästä tehtävästä hän siirtyi vuonna 2001 Helsingin yliopistoon, jossa työskenteli Tutkijakollegiumin tutkijana ja varajohtajana, myöhemmin sosiologian professorina. Hän jäi sairauseläkkeelle vuonna 2010.Gordon oli feministisen kasvatussosiologian uranuurtaja Suomessa. Hän oli uusille lähestymistavoille avoin ja aikaansaava tutkija sekä pidetty opettaja. Hänellä oli paljon annettavaa sosiologian, kasvatustieteen sekä nuoriso- ja sukupuolen tutkimuksen tieteenaloille.Monet näillä aloilla merkittävissä asemissa olevat tutkijat muistelevat Tuulaa lämmöllä väitöskirjaohjaajanaan. Hänelle oli tyypillistä vetää muita mukaansa ja rakentaa verkostoja. Hän julkaisi paljon, myös kansainvälisiä teoksia kuten Feminist Mothers, Single Women ja Making Spaces.osallistui tiedeyhteisöjen toimintaan esimerkiksi Euroopan sosiologiyhdistyksen johtoryhmän ja monien julkaisujen toimituskuntien jäsenenä. Kansainvälistä arvostusta osoittaa hänelle vuonna 2011 myönnetty Gender and Education -yhdistyksen elämäntyöpalkinto. Tasa-arvopolitiikkaan Tuula osallistui aktiivisesti erinomaisena puhujana ja kirjoittajana.Tuula toi suomalaisiin tutkijaryhmiin yhdessä tekemisen tavan, jota monet entiset kollegat ja opiskelijat muistelevat haikeudella. Yhteistyö merkitsi ystävystymistä, myös erinomaisia kasvisaterioita, joita Tuula teki ystävilleen.Hän rakasti tanssimista, musiikkia ja puutarhanhoitoa ja vaali kauneutta ympärillään. Perhe oli elämän kiintopiste. Toinen lapsenlapsi syntyi vain muutama viikko ennen isoäidin kuolemaa.