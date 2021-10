Muistot

Tytti Suojanen 1969–2021

Kirjoittaja on Tytti Suojasen pitkäaikainen työtoveri.

, FT Tytti Suojanen kuoli levinneeseen rintasyöpään Tampereella 11. syyskuuta 2021. Hän oli 52-vuotias, syntynyt Turussa 23. huhtikuuta 1969.Suojanen oli Tampereen yliopiston teknisen viestinnän yliopistonlehtori, ja myös alan ainutlaatuisen koulutuskokonaisuuden pioneeri vuodesta 1997 saakka. Professorivanhempien Matti K. Suojasen ja Päivikki Antolan tyttärelle kieliä ja kulttuuriosaamista yhdistävä yliopistoura oli luonteva valinta, mutta Tytti Suojanen muovasi urastaan omannäköisensä.Hän valitsi opintosuunnakseen tuolloin yliopistossa tuoreen ja hyvin käytännöllisesti suuntautuneen kääntäjänkoulutuksen kieliparissa englanti ja suomi.jälkeen Suojanen sai kehittämistehtävän, josta kasvoi elämäntyö. Uudella teknisen viestinnän koulutuksella vastattiin teknologiateollisuuden tarpeisiin 1990-luvun globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa.Suojanen vastasi ohjelman rakentamisesta, kehittämisestä ja toiminnasta Tampereen yliopistossa yli 20 vuoden ajan. Alusta saakka yhteistyö koulutuksen ja työelämän välillä on ollut tiivistä, ja valmistuneet ovat sijoittuneet alan keskeisiin tehtäviin.Suojanen oli myös alan tutkimuksen pioneeri Suomessa, ja lisensiaatintutkimus vuonna 2003 on ensimmäinen jatkotutkinto alalta. Vaativasta elämäntilanteesta huolimatta myös väitöskirja valmistui vuonna 2018. Siinä kartoitetaan teknisen viestinnän historiaa Suomessa. Suojanen on lisäksi ollut keskeinen käyttäjäkeskeisen kääntämisen kehittäjä.Suojanen sai TCEurope Honours Award -palkinnon ja vuonna 2016 Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin tunnustuksena teknisen viestinnän hyväksi tekemästään työstä. Vuonna 2020 hänen palkittiin Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Tiedon helmi -palkinnolla elämäntyöstään ja opetusansioistaan teknisen viestinnän ja kääntäjänkoulutuksen rajapinnoilla ja kehittäjänä.Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen perustama Tytti Suojanen -muistopalkinto kunnioittaa Suojasen elämäntyötä kannustamalla alan kehittäjiä ja edistäjiä.Suojanen tunnettiin järjestelmällisenä, avuliaana, luotettavana ja hyväntuulisena kollegana, joka tarttui innokkaasti myös uusiin kehittämistehtäviin. Opiskelijoille hän on ollut paneutuva ja kannustava opettaja. Aivan erityisesti jäämme kaipaamaan hänen järkkymätöntä elämänvoimaansa, valoisaa luonnettaan ja hersyvää huumorintajuaan.Tytin lähipiiriin kuuluivat puoliso Reijo ja tyttäret Aurora ja Onerva. Sen jälkeen kun syöpähoidot lopetettiin keväällä 2021, Tytti iloitsi esikoisensa lakkiaisista ja perheen yhteisestä kesästä lapsuudesta asti tärkeällä mökkisaarella Konginkankaalla. Työasiat pitivät virkeänä ja toivat iloa loppuun asti.