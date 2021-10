Muistot

Kirjoittajat ovat Esa Österbergin pitkäaikaisia työtovereita.

asiantuntija Esa Österberg kuoli 26. syyskuuta 2021 Helsingissä 73-vuotiaana. Hän oli syntynyt Seinäjoella 22. kesäkuuta 1948.Österberg aloitti työuransa alkoholipolitiikkaan liittyvien kysymysten tutkijana vuonna 1973 Alkon organisaatioon kuuluneessa Alkoholipoliittisessa tutkimuslaitoksessa. Työura jatkui organisaatiomuutosten mukana ensin vuodesta 1996 Stakesissa ja vuodesta 2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.oli julkisen vallan usein käyttämä asiantuntija alkoholipolitiikan kysymyksissä, koskivat ne sitten hintoja, kulutusta ja saatavuutta tai alkoholihaittoja, matkustajien alkoholituontia ja muuta tilastoimatonta alkoholinkulutusta.Hän oli työtoverina työteliäs, sopuisa, rakentavan kriittinen ja aina valmis antamaan tietämyksensä yhteiseen käyttöön. Tietämystä oli todella paljon: Österbergin työhuone ennen sähköisten toimistojen aikaa oli niin täynnä hyvin järjestettyä asiantuntemusta, että eräs hänen esimiehistään otti tavakseen esitellä sitä laitoksen vieraille nähtävyytenä. Todellinen tietopankin holvi!alkaen Österberg oli yhä useammin julkisuudessa kertomassa, miten kulloinkin ajankohtaiset alkoholipolitiikan muutokset vaikuttaisivat alkoholioloihin tutkimustiedon perusteella.Selkeä ja asiantunteva esiintyminen teki hänestä median suosikin. Alkoholipolitiikka herättää tunteita, ja jotkut kriitikot pilkkasivat Österbergiä ”Stakesin käkkäräpääksi”, joka pomppasi televisiosta aina kun alkoholipolitiikka mainittiin. Vähitellen alkoi tuntua, että Österberg otti tuon nimityksen lähes arvonimenä.Kotimaisten työtoverien ja tiedontarvitsijoiden lisäksi Österbergiä ja hänen asiantuntemustaan muistavat yhteistyökumppanit pohjoismaisista, EU:n laajuisista ja koko maailmankin kattaneista tutkimushankkeista.Vielä eläkevuosinaankin hän oli mukana kansainvälisessä tutkijaryhmässä, joka päivitti jatkuvasti uudella tutkimustiedolla kirjaa Alcohol: No Ordinary Commodity. Teossarja on koonnut yhteen eri maissa saatuja kokemuksia alkoholin kulutuksen ja haittojen sääntelystä eri keinoilla ja se on alkoholipoliittisen tutkimustiedon tärkein kansainvälinen lähdeteos.tieto Esan poismenosta levisi maailmalle, saivat entiset työtoverit kymmeniä muistamisviestejä eri puolilta maailmaa.Niissä toistui kuva Esasta asiansa osaavana yhteistyökumppanina, joka vähäeleisesti ja pyyteettömästi auttoi työtovereitaan niin tutkimuksen kuin kansainvälisen yhteydenpidon vaihtelevissa käänteissä.