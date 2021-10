Muistot

Kirjoittaja on Edit Grönin naapuri ja tuttava Vartiosaaresta.

Vartiosaaren pitkäaikaisin asukas, palkanlaskija Edit Grön kuoli hoivakodissa Helsingissä 19. syyskuuta 2021. Hän oli 95-vuotias, syntynyt Helsingissä 18. toukokuuta 1926.Edit Grön oli tuttu paitsi vartiosaarelaisille myös monille saaren kävijöille. Moni oli Vartiosaaressa käydessään pysähtynyt ihmettelemään kahden suuren tammen varjostamaa suloista taloa ja sen kaunista puutarhaa. Moni oli myös tavannut talossa asuneen pienen hymyilevän naisen ahertamassa pihamaalla. Edit Grönillä oli aina aikaa ohjata eksyneitä ja kertoa tarinoita saaren ihmeellisestä menneisyydestä.vanhemmat olivat molemmat hämäläisiä. He tapasivat Helsingissä ja päätyivät 1920-luvulla asumaan Vartiosaareen. Editin kirvesmies-isä oli mukana rakentamassa saareen monia rakennuksia. Yksi näistä on vuonna 1924 valmistunut Grönien kotitalo. Editin äiti piikoi saaren huviloissa kesäaikaan.Kun Editin oli aika syntyä toukokuussa 1926, souti isä viimeisillään olleen vaimonsa Kauppatorin rantaan ja jätti hänet sukulaisen hoteisiin vietäväksi silloin Neitsytpolulla sijainneelle Naistenklinikalle. Edit tuotiin saareen kolmiviikkoisena, ja siellä hän asui, samassa talossa, tästä eteenpäin lähes koko elämänsä.Edit Grönin lapsuudessa saari puhkesi elämään kesäisin: rikkaat kaupunkilaiset muuttivat palvelijoineen saareen rakennettuihin kauniisiin pitsihuviloihin kesänviettoon. Mukana tulivat suuret palveluskunnat, ja myös saarelaiset toimivat monissa huviloiden töissä.Grön kävi Herttoniemessä. Hän oli oppinut lukemaan jo 5-vuotiaana isoveljien opastamana. Erityisesti tietokirjallisuuden lukeminen jäikin tärkeäksi elinikäiseksi harrastukseksi. Työuransa Grön teki pääosin Helsingin yliopistollisen sairaalan palkanlaskennassa, jossa hän työskenteli useita kuukausia vielä eläkkeelle siirryttyään. Hän oli pidetty ja luotettava työntekijä.Vanhempien kuoltua Edit jäi yksin vaalimaan kotitilaa sisarusten auttaessa tarvittaessa. Eläkkeellä ollessaan hän panosti entistä enemmän talon puutarhaan. Hän seurasi tarkkaan vuoden kiertoa saaren luonnossa sekä havainnoi lintuja ja kasveja.saatossa Vartiosaaren idylli on ollut monia kertoja uhattuna. Milloin sinne on suunniteltu saarta halkaisevaa moottoritietä, milloin metroasemaa tai jopa 9000 asukkaan kaupunginosaa. Nämä kaikki ovat olleet Editille kauhistuksia. Hänelle saari oli luonnon ja rauhan tyyssija.Vartiosaari oli Editille maailman tärkein paikka ja elämän tukipiste. Sinne hän kaipasi, kun joutui joitain kertoja iän karttuessa saaresta sairaalaan.Kerran kelirikkoaikaan Edit kaatui puutarhassaan. Hänet haettiin pelastushelikopterilla, sillä jää ei kantanut ambulanssimiehiä. ”Oli se komea mies”, Edit totesi jälkeenpäin nauraen, kun häneltä kysyttiin, miltä tuntui nousta vaijerin päässä olevan pintapelastajan sylissä yläilmoihin.vuosi sitten Edit joutui jättämään saaren lopullisesti siirryttyään palvelukotiin. Vaikka Edit lähti Vartiosaaresta, Vartiosaari ei lähtenyt Editistä. Hänen elämänsä täyttyi saareen liittyvistä muistoista, joita hän eli uudelleen ja uudelleen.Miten tyytyväinen hän olisikaan, jos olisi ennättänyt kuulla, että Helsingin kaupunki päätti kuluneen syyskuun lopussa pelastaa Vartiosaaren kaupunkilaisten virkistysalueeksi.