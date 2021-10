Muistot

Auli Peterson 1937–2021

Kirjoittajat ovat Auli Petersonin lapsia.

opettaja ja kielenkääntäjä Auli Peterson (o.s. Ahonen , ent. Rytökoski ) kuoli syövän uuvuttamana San Franciscossa Kaliforniassa 30. syyskuuta 2021.Hän oli 84-vuotias, syntynyt Lahdessa 23. tammikuuta 1937.työnteon arvon Auli Ahonen oppi vanhemmiltaan. Valo-isällä oli oma kuljetusliike, Irene-äiti työskenteli kotihoitajana. Auli oli perheen ensimmäinen lapsi. Pikkuveli Markku saapui yhdeksän vuotta myöhemmin.16-vuotiaana Ahonen sai stipendin vaihto-oppilaaksi Amerikkaan. Kouluvuosi Minnesotassa vaikuttikin merkittävästi hänen tuleviin vuosiinsa ja inspiroi häntä opiskelemaan englannin kieltä Helsingin yliopistossa.Tuoreena maisterina Ahonen palasi kotikaupunkiin opettamaan englantia Lahden Teknillisessä koulussa. Siellä hän myös kirjoitti ja julkaisi koulukirjoja, joiden sanavarasto ja harjoitukset oli tehty juuri insinööriopiskelijoita ajatellen. Ahonen työskenteli opettajan viran ohella myös tulkkina kongresseissa ja kokouksissa Suomessa.Vuonna 1960 Auli Ahonen avioitui Upon markkinointijohtajan Risto Rytökosken kanssa. Heille syntyi kaksi lasta: Mika ja Katja. Perhe asui Lahdessa, ja kesät vietettiin mökillä Arkiomaajärvellä.yksinhuoltajavuoden jälkeen vuonna 1981 Auli muutti Yhdysvaltoihin ja avioitui siellä juristi ja liikemies Charles Petersonin kanssa. He elivät kansainvälistä elämää ja ehtivät asua vuosien varrella New Yorkissa, Washingtonissa, Denverissä, Moskovassa, Abu Dhabissa, Riadissa ja Soulissa ennen kuin vihdoin asettautuivat viettämään eläkepäiviä San Franciscoon.Auli nautti matkustamisesta, ja se tarjosikin paljon mahdollisuuksia hyödyntää kielilahjakkuutta – Auli puhui sujuvasti 11 eri kieltä.Auli jatkoi työntekoa kielenkääntäjänä paikallisen ulkoministeriön palveluksessa yli 30 vuotta. Hän oli kiitollinen voidessaan auttaa maata, joka oli antanut hänelle niin paljon.Suomi ja Lahti olivat kuitenkin aina rakkaita Aulille, ja hän vieraili säännöllisesti kotikaupungissaan aivan viime vuosiinsa asti.