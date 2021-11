Oopperalaulaja

Oopperalaulaja Anneli Rauhala-Wentz kuoli 27. syyskuuta 2021 Kaarinassa 92-vuotiaana. Hän oli syntynyt Viipurissa 26. joulukuuta 1928.

Viipuri oli hänelle koko pitkän elämän ajan lapsuuden ja nuoruuden ihanien muistojen kaupunki. Perhe lähti sotaa pakoon 1939 ystävien autolla, eikä Rauhala-Wentzillä ollut elämänsä aikana mahdollisuutta palata rakkaaseen synnyinkaupunkiinsa.

Perheen elämä jatkui Lahdessa, jonne isä Urho perusti autoliikkeen ja lapset kävivät koulunsa. Rauhala oli aloittanut pianotunnit Viipurissa, ja yksinlaulun opinnot jatkuivat Lahdessa Tauno Kaivolan oppilaana.

1950-luvun lopulla Rauhala osallistui Savonlinnan Musiikkipäivien liedkursseille, josta professori Reichert löysi hänet ja tarjosi mahdollisuutta opiskeluun Wienin Musiikkiakatemiassa. Professori Worff vei lahjakkaan oppilaansa 1962 wieniläisille agenteille, ja koelaulu toi ensimmäisen kiinnityksen Luzerniin.

Siirtyminen Euroopan oopperalavoille eteni nopeasti, ja Rauhala lauloi muun muassa Augsburgin sekä Baijerin oopperoissa. Suomessa hän vieraili Savonlinnan Oopperajuhlilla 1969 ja 1970 sekä Kansallisoopperassa 1971.

Erityisen onnistuneena pidettiin Savonlinnassa esitetyn Richard Straussin Salomen nimiroolia. Kriitikot Seppo Heikinheimo ja Seppo Nummi mainitsivat arvioissaan muun muassa Anneli Rauhalan olleen kesän 1969 suuri vokaalinen yllätys, jota vuosikymmeneen ei ollut kuultu kotimaassa. ”Anneli Rauhala on sanalla sanoen ihanteellinen Salome. Hänen sopraanonsa on heleä, kaunisvärinen ja notkealiikkeinen; se kantaa fortessa pakottamatta ja soi ihailtavan tasaisena pianissimoissa. Tätä ääntä käyttää kultivoitunut, intelligentti ja intensiivisesti näyttelevä taiteilija, toisin sanoen tuttavuus, jota tämän varauksettomasti onnistuneen come backin jälkeen on lupa odottaa kuulevansa myös pääkaupungissa”, kirjoitti Heikinheimo Helsingin Sanomissa heinäkuussa 1969.

Vuonna 1971 Anneli Rauhala avioitui saksalaisen viulistin Detlev Wentzin kanssa. Musiikintäyteinen lämmin suhde jatkui Wentzin kuolemaan saakka vuoteen 2016. Pariskunta konsertoi Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa sekä eri puolilla Suomea.

Rauhala-Wentz opetti yksinlauluoppilaita muun muassa Orivedellä, Lahdessa ja Tampereella. Pariskunta asettui asumaan Turkuun sekä myöhemmin Kaarinan kauniisiin maisemiin.

Anneli muistetaan sukulaisten keskuudessa paitsi eloisana taiteilijana myös tarkkanäköisenä ja suorasanaisena keskustelijana, jonka humoristiset lausumat ja heleä nauru rikastuttivat monia yhdessäolon hetkiä.

Hänen kykynsä muistaa ja muistella menneitä tapahtumia etenkin viimeisinä vuosinaan tuotti iloa ja sukutietoa suvun nuoremmille jäsenille.

Urpo Rauhala

Heli-Sirkku Järvelin

Kirjoittajat ovat Anneli Rauhala-Wentzin veljenpoika ja -tytär.