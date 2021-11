Akateemikko

Akateemikko, kardiologian professori, rauhannobelisti Jevgeni Ivanovits Tšasov, kuoli 11. marraskuussa 2021 Moskovassa 92-vuotiaana. Hän oli syntynyt Nižni-Novgorodissa 10. kesäkuuta 1929.

Tšasov opiskeli Kiovassa ja toimi Moskovassa sijaitsevan Neuvostoliiton, sittemmin Venäjän, jättimäisen kardiologisen instituutin johtajana ja useaan otteeseen maan terveysministerinä. Hän oli Kremlin johtajien henkilääkäri niin Brežnevin, Andropovin Tšernenkon kuin Gorbatšovin ja Jeltsininkin aikana.

1980-luvun alkuun mennessä kylmä sota johti valtavaan ydinasevarusteluun sekä USA:ssa että Neuvostoliitossa. Pieni kansainvälinen ja radikaali lääkäriryhmä perusti vuonna 1981 IPPNW-järjestön (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), joka toimii edelleen ydinsodan ehkäisyn puolesta.

Lääkäreitä kuunneltaisiin, kun he toteavat, että ydinsotaa ei voi voittaa eikä mikään terveydenhuolto voi korjata sen tuhoja. Mihail Gorbatšov on myöhemmin sanonut, että tämä lääkäriliike vaikutti ratkaisevasti hänen käsityksiinsä ydinsodan mahdottomuudesta ja aseriisunnan välttämättömyydestä.

Sydänlääkärikaksikko, yhdysvaltalainen Bernard Lown (1921–2021) ja neuvostoliittolainen Jevgeni Tšasov, nousi itseoikeutetusti järjestön rinnakkaispresidenteiksi.

Molemmat olivat jo maailmalla tunnettuja: Lown oli keksinyt defibrillaattorin ja Tšasov sydäninfarktin liuotushoidon 1970-luvulla.

Suomessa liikkeen jäsenjärjestöksi perustettiin Lääkärin sosiaalinen vastuu, ja maan kaikki lääkärit, lääketieteen kandidaatit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit järjestäytyivät Lääkärit ydinsotaa vastaan -toimikunnaksi vuonna 1982. IPPNW keräsi nopeasti satojatuhansia lääkäreitä yli 60 maasta ja sai toiminnastaan Nobelin rauhanpalkinnon jo vuonna 1985.

Jevgeni Tšasov oli suuri Suomen ystävä. Tosin hänen ensi vierailullaan Helsingissä vuonna 1982 eräät johtavat sydänlääkärimme pitivät hänen liuotushoitoaan ”neuvostoliittolaisena huuhaana”. Nykyisin liuotushoito on Suomenkin terveydenhuollossa ja jo ensihoidossa nopea ja tuloksellinen hoitomuoto.

Tšasovilla oli yhteistyötä myös suomalaisten yritysten kanssa. Hän kävi Lääkärin sosiaalisen vastuun vieraana useasti ja oli yhtenä pääpuhujista IPPNW:n Helsingin kongresseissa vuosina 1984 ja 2006 sekä kansainvälisessä pienasekongressissa vuonna 2001.

Tšasov oli ihmisenä rauhallinen, vaatimaton ja sovitteleva vaikeissa tilanteissa. Sanomansa – ydinsotaa ei voi voittaa, ainoa keino on ehkäisy – hän toi kuitenkin esiin painokkaasti ja tinkimättömästi.

Hänen vaikutusvaltansa toi järjestölle globaalia uskottavuutta. Hänen tyttärentyttärensä Olga Mironova, joka on myös kardiologi, toimii tällä hetkellä Venäjän IPPNW:n johdossa ja on yksi kansainvälisen IPPNW:n varapresidenteistä.

Kati Juva

Vappu Taipale

Kirjoittajat ovat Jevgeni Tšasovin kollegoita ja ystäviä.