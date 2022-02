Diplomi-insinööri

Diplomi-insinööri Ossi Eloholma kuoli Helsingissä 2. joulukuuta 2021. Hän oli 88-vuotias, syntynyt Vihtijärvellä 20. lokakuuta 1933.

Kansakoulun jälkeen Eloholma siirtyi 11-vuotiaana Karkkilan yhteiskouluun ja asui viikot koulukortteerissa. Oppikouluikäisenä hän innostui tekniikasta ja rakensi kidekoneesta puhelinyhteyden kodin tuvan ja vintin välille.

Hän kirjoitti sukunsa ensimmäisenä ylioppilaaksi 1954 Käpylän yhteiskoulusta ja valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta 1961. Osakuntatansseissa hän tapasi tulevan vaimonsa Riitan. Perheeseen syntyi neljä lasta.

Eloholma teki työuransa Suomen L M Ericssonilla. Hän aloitti konstruktioinsinöörinä kenttäpuhelinten parissa. Tuotantojohtajana hän oli mukana luomassa uutta tehdasta Kirkkonummen Jorvakseen, jonne Lauttasaaren tehdas siirtyi 1971. Eloholma vastasi myös Ericssonin Raahen tehtaan tuotannosta.

Kun sähkömekaaninen puhelinkeskustekniikka vaihtui elektroniikkapohjaiseksi 1980-luvulla, vastasi Eloholma tehdasprosessien muutoksista. Suomen Ericssonin markkinointijohtajana hän oli näköalapaikalla, kun telelaki synnytti markkinoille uuden kilpailutilanteen ja mobiililiikenteeseen tuli GSM-tekniikka. Hän jäi eläkkeelle Suomen Ericssonin varatoimitusjohtajan tehtävästä 1994.

Perheen hyvinvointi ja lasten harrastusten tukeminen olivat Eloholmalle ykkösjuttuja. Hän oli jääkiekkoseura Oulunkylän Kiekkokerho ry:n, partiolippukunta Sinivuoren Tyttöjen Tuki ry:n ja vammaisteatteri Estradivammaiset ry:n perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja.

Kun aikaa alkoi löytyä omille harrastuksille, tuli Lions-toiminnasta hänelle elämäntapa. Hän oli LC Helsinki/Pakinkylän perustajajäsen ja -presidentti sekä aktiivinen veli 40 vuotta. Hän oli koordinoimassa kahta kansainvälistä Sight First -näönsuojelukampanjaa Suomessa, ja organisoimansa Punainen sulka -kampanjan aikana hän kirjoitti: sydän ei yksin riitä, tarvitaan myös päätä ja jalkoja. Vuonna 2009 isä sai kansainvälisen Lions-liiton korkeimman huomionosoituksen Ambassador of Good Will.

Isä oli taitava käsistään ja piti rakennusprojekteista, mistä kertovat monet terassi-, laituri- ja muut työt suvun kesäpaikalla Louhirannassa Saimaan rannalla ja rakkaassa Hirsikallion kodissa Porkkalassa.

Kaikkein tärkeintä isälle oli oma perhe, ”Big Family”, johon kuuluu vaimo Riitta, kolme lasta, kahdeksan lastenlasta sekä neljä lastenlastenlasta. Me muistamme Ossin lämpimänä, huumorintajuisena ja aina läheisistään huolta pitävänä ihmisenä. Isä eli pitkän ja rikkaan elämän, jossa mitään ei jäänyt kesken.

Marjukka Puolakka

Kirjoittaja on Ossi Eloholman tytär.