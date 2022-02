Zen-mestari

Zen-mestari opetti: "Elämän voi tavoittaa vain nykyhetkessä läsnä ollen, tässä ja nyt."

Kunnianarvoisa zen-mestari, rakastettu opettaja Thích Nhất Hạnh kuoli 22. tammikuuta 2022 Từ Hiếu -luostarissa Vietnamissa 95-vuotiaana. Hän oli syntynyt 11. lokakuuta 1926 Huế´n kaupungissa.

Thích Nhất Hạnh, Thây (suomeksi opettaja) oli Vietnamin tärkeimmän buddhalaisluostarin mestari. Thây oli koko sydämeltään rauhan edistäjä sekä ekologisten luontoarvojen ja elämän kunnioittamisen puolestapuhuja.

Hän toimi aktiivisesti Vietnamin sodan lopettamiseksi ja oli mukana vietnamilaisten venepakolaisten pelastustyössä sekä maansa jälleenrakennustyössä.

Martin Luther King Jr. nimesi hänet ehdokkaaksi Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi vuonna 1967. Vuosien 1968–1973 aikana Thây jatkoi rauhantyötään Euroopassa ja Ranskassa. Vuonna 1972 hän oli järjestämässä kansainvälistä ympäristökonferenssia Tukholmassa.

Thích Nhất Hạnh tutki ja uudisti buddhalaisuutta luoden länsimaihin soveltuvan ns. Plum Village Tradition (Engaged and Applied Buddhism). Hänet tunnetaan vuonna 1975 ilmestyneestä kirjastaan "The Miracle of Mindfulness", joka on käännetty lukuisille kielille ja jonka ajatus on levinnyt monille elämänalueille muun muassa hänen oppilaansa Jon Kabat-Zinnin kehittämien stressinhallintamenetelmien ansiosta. Thích Nhất Hạnh´ia onkin sanottu "mindfulnessin isäksi".

Thích Nhất Hạnh´n sanomassa kantavia teemoja ovat olleet kuinka oppia kärsimään vähemmän ja kuinka kehittää todellista onnellisuutta, rauhaa ja myötätuntoa sekä itsessä, muissa että ympäröivässä yhteiskunnassa. Thây korosti sitä, miten tärkeää on soveltaa buddhalaisia opetuksia jokapäiväisessä elämässä. Häneltä on myös peräisin uudissana "interbeing", keskinäisoleminen, joka tarkoittaa, että kaikki on yhteydessä kaikkeen ja riippuvaisia toisistaan.

Thích Nhất Hạnh on kirjoittanut yli 130 kirjaa – kaunokirjallisuutta, filosofiaa ja runoja. Niistä on suomennettu muun muassa Rauha on jokainen askel, Elävä Buddha, elävä Kristus, Ei kuolemaa - ei pelkoa, Viha - viisautta sen hallitsemiseen ja Pelko - vapaudu pelosta tietoisella läsnäololla.

Thích Nhất Hạnh eli suurimman osan elämästään maanpaossa vuonna 1982 perustamassaan Luumukylän retriittikeskuksessa Ranskassa. Hän matkusti sieltä maailmanlaajuisesti opettamassa ja järjestämässä retriittejä. Vuonna 2018 hän pääsi palaamaan pysyvämmin takaisin kotimaahansa.

Tätä nykyä Nhất Hạnh´n meditaatiokeskukset toimivat Ranskan lisäksi useissa maissa. Thây kannusti myös buddhalaisesta elämänkatsomuksesta kiinnostuneita maallikkoharjoittajia liittymään yhteen ja perustamaan sanghoja, jotta perinne voisi säilyä elävänä.

Suomessa sangha on nimeltään Valkoinen lumme.

Karita Kannisto

Laura Särkkä

Kirsti Yli-Hannula

Esa Hämäläinen

Kirjoittajat ovat Thích Nhất Hạnh´n Order of Interbeing -yhteisön jäseniä.