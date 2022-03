Rumpali

Rumpali Keith Hall kuoli vaikean sairauden uuvuttamana 17. helmikuuta 2022 Helsingissä. Hän oli kuollessaan 70-vuotias, syntynyt Lontoon Wembleyssä 24. huhtikuuta 1951.

Hall aloitti rumpujen soiton yhdeksänvuotiaana. Hänen opettajanaan toimi mm. Dave Brubeck Quartetin rumpali Joe Morello. Hallista tuli vuonna 1969 suureen suosioon nousseen Pickettywitch-yhtyeen perustajajäsen.

Vuonna 1973 Hall liittyi kuuluisaan Gerry and the Pacemakersiin ja kiersi ahkerasti eri puolilla maailmaa esiintyen mm. Madison Square Gardenissa New Yorkissa. Kiertueiden väliaikoina hän jatkoi jazzin soittamista London Jazz Big Bandissa.

Hall esiintyi myös useissa merkittävissä musikaaliproduktioissa. Näitä olivat Hair, Grease sekä Lontoon West Endissä esitetty Beatlesin musiikkiin perustuva revyy With a Little Help from My Friends.

Vuosina 1987–1989 Hall työskenteli chicagolaissyntyisen pianistivokalistin June Harrisin kanssa. Yhtyeen esiintyessä Helsingissä hän tapasi tulevan vaimonsa, vaatesuunnittelija Titvi Ikäheimon, jonka myötä hän muutti asumaan Suomeen 1990.

Siitä lähtien Hall on ollut yksi merkittävimpiä jazzrumpaleitamme. Hän soitti mm. Antti Sarpilan, Seppo Hovin, Wade Mikkolan ja Grammy-palkitun Marian Petrescun yhtyeissä. Yhteistyökumppaneita olivat myös Suomen PerinneJazz ry:n orkesterit, Espoo Big Band, Kymi Sinfonietta, Pentti Lasanen, Erik Lindström ja Pepe Willberg.

Keith Hall esiintyi Linnan juhlissa ensimmäisenä ulkomaalaisena muusikkona, kun Antti Sarpila Swing Band soitti siellä 1999 ja jälleen 2009. Hallilla oli pitkäaikainen rakkaus radio-ohjelmiin, ja vuosina 2000–2005 hänellä oli oma englanninkielinen musiikkiohjelma Playback helsinkiläisessä paikallisradiossa.

Suomen kansalaisuuden Hall sai vuonna 2009.

Keithin elämään kuului myös valokuvaus. Hän oli mestari kuvien käsittelyssä ja graafisessa toteutuksessa. Puolisolleen Keith oli monipuolisesti luova ja kannustava elämänkumppani, aina utelias ja kiinnostunut taiteesta ja kulttuurista sen eri muodoissa.

Ystävät ja soittokumppanit muistavat hänet taidokkaana muusikkona, luotettavana herrasmiehenä ja hienosti suomalaiseen mielenmaisemaan asettuneena kosmopoliittina, joka säteili positiivista energiaa.

Martti Koljonen

Kirjoittaja on Keith Hallin ystävä ja yhteistyökumppani.