Filosofian tohtori, fyysikko

Filosofian tohtori Ali Amin kuoli Helsingissä 2. helmikuuta 2022. Hän oli 79-vuotias, syntynyt Aleksandriassa Egyptissä 13. tammikuuta 1943.

Amin lähti 19-vuotiaana stipendiaattina Egyptistä Yhdysvaltoihin opiskelemaan fysiikkaa. Sairaus sai hänet palaamaan Kaliforniasta Egyptiin ”kuolemaan”, kuten hänelle oli ilmoitettu. Jo Kairon lentokentällä hänen veljensä lääketieteen opiskelijana totesi Alin sairauden johtuvan kilpirauhasesta. Hänet hoidettiin terveeksi Egyptissä.

Poliittinen tilannemuutos esti Aminin paluun USA:han. Jatko-opinnoille avautui Moskovan valtionyliopisto.

Amin väitteli venäjän kielellä tohtoriksi 1976. Kesken väitöksen katkesi sähkö, diakuvia ei voinut näyttää. Hän esitti asiat piirtämällä liitutaululle.

Väitöskirja Magnetic and Electric Properties of Rare-Earth Alloys at Low Temperatures in High Magnetic Fields edustaa fysiikan perustutkimusta, ja Amin sai siitä kaksi patenttia.

Amin jatkoi tutkimusta etenkin kylmäfysiikassa. Vaikka parhaankin tutkimuksen sanotaan vanhenevan 20 vuodessa, hänen tutkimuksiinsa viitataan edelleen.

Matka jatkui Suomeen ja työpaikaksi tuli Helsingin yliopiston fysiikanlaitos. Amin edusti Suomea ulkomailla: Ranskassa Grenoblen kongressissa, Budapestissä akatemiatutkijana, Moskovassa toistuvasti akatemian vaihtotutkijana, luennoitsijana Irakissa. Hän sai kutsun vierailevaksi professoriksi Mosulin yliopistoon, minne hän ei lähtenyt, kun koti oli Suomessa.

Ali kirjoitti runoja arabiaksi synnyinmaastaan, Niilistä elämänvirtana, Egyptistä vahvana maana, joka kulkee omaa tietään kohti tulevaa. Hänen runojaan luettiin Egyptin radiossa. Runoilija rakastaa omaa kieltään. Ali suri arabian kielen ja kalligrafisen kirjoituksen köyhtymistä.

Suuren osan elämästään Ali oli ”ulkomaalainen”. Uudessa kieli- ja kulttuuripiirissä hän tuli väärin ymmärretyksi ja itse ymmärsi väärin. Hän joutui kokemaan suomalaisen muukalaisvihan. Mutta sosiaalisesti avoimena Ali loi kontakteja eri maihin kielitaidollaan. Hän on kääntänyt esimerkiksi venäjästä saksaan, englannista venäjään, suomesta ruotsiin. Sanakirjojen määrä on vaikuttava.

Alin elämään tuli vaikea sairaus, joka alkoi ottaa valtaa. Silloinkin hänessä eli tutkijan kyseenalaistava epäilys.

Päivyt Niemeläinen-Amin

Kirjoittaja on Ali Aminin puoliso.