Diplomiekonomi, huippu-uimari

Diplomiekonomi Harry Holman kuoli Espoossa 13. tammikuuta 2022. Hän oli 84-vuotias, syntynyt Helsingissä 3. kesäkuuta 1937.

Holman kirjoitti ylioppilaaksi 1957 Helsingin Ruotsalaisesta normaalilyseosta ja valmistui diplomiekonomiksi ruotsinkielisestä kauppakorkeakoulusta Hankenista 1964.

Holman toimi jo opiskeluaikanaan myyntipäällikkönä kotivalaisimia markkinoivassa isänsä yhtiössä Holman Oy:ssä. Kun brittiläinen Economic Lab UK perusti tytäryhtiön Suomeen, Holmanista tuli sen ensimmäinen myyntimies ja kasvun myötä toimitusjohtaja 1966. Vuonna 1977 Holman nimitettiin Economic Lab -konsernin Euroopan myyntijohtajaksi asemapaikkanaan Lontoo. Kun Economic Lab 1980 nimitti Holmanin huippuvirkaan yhtiön pääkonttoriin USA:n Saint Pauliin, hän kieltäytyi perhesyistä ja palasi Suomeen.

Vuonna 1983 Holman kutsuttiin European Executive Search -yhtiön toimitusjohtajaksi, josta hän vuonna 1997 siirtyi omasta pyynnöstään varhaiseläkkeelle.

Suomen uintiurheiluun Holman jätti lähtemättömän jälkensä helsinkiläisen HSS:n riveissä. Se syntyi ”Lönkan kundien” – Harryn, Gustun ja Tedin – ja ”Etutölikan jengin” – Juffin, Lassen ja Klauden – poikasakissa, uinnista ja vesipalloilusta opiskeluun ja koko loppuelämään.

12-vuotiaana 1948 Harry sai nuorten SM-hopeaa seuran viestijoukkueessa, myöhemmin 10 henkilökohtaista nuorten SM-kultaa. Suurimmat uintimenestyksensä hän saavutti perhosuimarina: 13 henkilökohtaista Suomen mestaruutta ja kaksi Pohjoismaiden mestaruutta ja yksi PM-hopea, lisäksi 12 Suomen mestaruutta sekauinnissa, sekaviesteissä ja vapaauintiviesteissä, ja Suomen ennätyksiä roppakaupalla

Suomalaisen urheilun legendoja on Harryn ensimmäinen perhosuinnin Pohjoismaiden mestaruus 1955 Oslon Frognerbadetissa. Selostaja Pekka Tiilikainen hehkutti ylikierroksilla suorassa radiolähetyksessä 200 metrin perhosessa ruotslaisen Euroopan mestarin Bo Larssonin ja Suomen mestari Aulis Kähkösen kamppailua keskiradoilla. Unohtumaton on Pekka Tiilikaisen loppumylväisy: ”Kähkönen jää, Bo Larsson lyö kätensä maaliin… hetkinen… reunaradalla… Harry Holmanhan ON JO MAALISSA!!!”

HSS:n ”Lönkka-Etutöölö”-vesipallojoukkueessa Harry voitti 12 SM-kultaa ja 11 Suomen hallimestaruutta. Suomen maajoukkueessa hän saavutti yhden Pohjoismaiden mestaruuden ja neljä PM-hopeaa.

Harry jatkoi kilpauintia vielä eläkepäivillään.

Polin joroissa Lönkalla ”Vackra-Harry” koki kohtalonsa jo ylioppilasvuonna 1957 törmätessään Railiinsa. Perhe oli Harryn pettämätön tuki uraputkesta aina eläköitymiseen, kun Harrysta tuli kirvesmies ja kolmen kesämajan rakentaja Evitskogissa.

Harryn lähipiiriin kuuluivat Raili-vaimon lisäksi tyttäret Annika ja Camilla puolisoineen sekä lapsenlapset Aleksanteri ja Mikael.

Gustaf Bredenberg

Klaus Bremer

Rolf Mikkola

Kirjoittajat ovat Harry Holmanin pitkäaikaisia ystäviä.