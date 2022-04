Diplomi-insinööri

Diplomi-insinööri Erkki Kuisma kuoli 10. helmikuuta 2022 Helsingissä. Hän oli 67-vuotias, syntynyt Imatralla 13. marraskuuta 1954.

Kuisman elämä oli täynnä onnellisuutta, rakkaita ihmisiä, huumoria ja luovuutta. Haasteita toi etenevä sairaus, joka lopulta voitti.

Erkki Kuisma ja hänen veljensä Heikki pääsivät jo nuorena aloittamaan soittoharrastuksen, jonka kautta Erkki tutustui käyrätorveen. Lahjakkuus johti teini-ikäisenä soittotunteihin Sibelius-Akatemiassa Erkin ihannoiman Holger Fransmanin opissa. Lukion jälkeen Kuisma opiskeli radiotekniikkaa Espoossa TKK:n sähkötekniikan osastolla ja valmistui diplomi-insinööriksi 1980.

Vuonna 1984 Kuisma sai töitä Nokialta (ent. Mobira) ja muutti Saloon. Hän tapasi pian tulevan vaimonsa Päivin. Jo vuoden päästä pari meni naimisiin. Kaksi kasvoi nopeasti neljäksi Hannan ja Reetan myötä ja lopulta kuudeksi, kun Laura ja Veera syntyivät.

Kuisma toimi Nokian matkapuhelinyksikössä tutkimuksen johto- ja asiantuntijatehtävissä. Vuodesta 2000 hän toimi nimikkeellä Technology Fellow ja sittemmin Distinguished Engineer. Hän kiersi useilla koti- ja ulkomaisilla foorumeilla puhumassa luovuudesta ja innovaatioista: ”Luovuus on kykyä katsella asioita uudesta näkökulmasta. Jos systeemissä on säröä, uusia asioita nousee esiin. Kyky luopua omista mielipiteistä on yksi avainasioista.”

Kuisma ajatteli, ettei mikään ole mahdotonta. Yksi hänen tehtävistään oli saada Nokian johtoryhmä vakuuttuneeksi siitä, että insinöörien hullutkin ideat olivat toteutettavissa. Yksi Kuisman uran muistetuimmista hetkistä oli, kun hän kotona tavalliseen tapaan kokeili uutta ideaa: ensimmäinen prototyyppi ulkoisesti antennittomasta puhelimesta valmistui omakotitalon kellarissa, jossa Erkki kuumailmapuhaltimen avulla onnistui muotoilemaan muovikuorta. Testaamisen jälkeen hän tuli riemuiten kellarista ja esitteli perheelleen toimivan puhelimen, jossa ei enää ollut ulkonevaa antennia.

Erkkiä on myöhemmin kutsuttu gsm:n isäksi saavutuksistaan maailmanlaajuisessa matkapuhelinten kehittelyssä.

Vaikka ura Nokialla vei mennessään, käyrätorven soitto jatkui orkestereissa ja pienyhtyeissä. Musiikki yhdisti perhettä, ja Erkki oli aktiivisesti mukana lasten soittoharrastuksissa. Hän toimi mm. Halikon Musiikkiyhdistyksen puheenjohtajana ja Kabinettiorkesterin aktiivina.

Erkki muistetaan Nokian uranuurtajana ja toisinajattelijana. Hän oli viisas idealisti ja käsistään kätevä ylpeä imatralainen, jolla murre pysyi vaikka paikka vaihtui.

Erkki oli puoliso, isä ja vaari, jolle perhe oli tärkein. Hän oli empaattinen ja vaatimaton mutta rohkea mies, Erkin itse kiteyttämänä ”diplomi-insinööri ja torvensoittaja”.

Veera Kuisma

Kirjoittaja on Erkki Kuisman tytär.