Taiteilija ja malli Iria Leino kuoli New Yorkissa 8. maaliskuuta 2022. Hän oli 89-vuotias, syntynyt Helsingissä 22. joulukuuta 1932.

Leinon alkuperäinen nimi oli Irja Aira Leino, mutta hänet tunnettiin taiteilija- ja mallipiireissä Iriana. Sen nimen hän otti myös virallisesti 2000-luvulla. Leinolla oli Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisuus.

Leino kävi Ateneumin piirustuskoulua ja seurapiirijulkkis Tabe Slioorin mannekiinikoulua. Sittemmin Slioor teki uran Yhdysvalloissa toimittajana ja valokuvaajana.

1960-luvun alussa Leino lähti Pariisiin École des Beaux-artsiin. Hän työskenteli myös vaate- ja valokuvamallina. Kansainvälinen ura alkoi, kun muodin sfinksiksi kutsuttu madame Grés löysi Leinon.

Leino työskenteli myös Pierre Balmainin maineikkaassa muotihuoneessa, jossa aloitteli uraansa myös sittemmin legendaksi noussut Karl Lagerfeld. Myös Jacques Heimin muotitalo työllisti Leinoa.

Vuonna 1964 Leino osallistui New Yorkissa Columbia-yliopistossa järjestettyyn taideteollisuusalan kongressiin. Hän oli mukana suomalaista osaamista esittelevässä paneelissa muun muassa muotoilun supertähden Tapio Wirkkalan kanssa.

New York oli noussut taiteen keskukseksi Pariisin ja muiden rinnalle. Leino jäi sinne ja jatkoi taideopintojaan Art Students League of New Yorkissa. Siitä alkaen hän keskittyi kuvataiteeseen. Hän sai Forsin säätiön stipendin vuonna 1965.

Vuonna 1967 Leino oli vieraana suositussa The Tonight Show’ssa, jota juonsi Johnny Carson. Samassa jaksossa oli myös muun muassa ruotsalainen näyttelijä Ingrid Thulin.

Vuonna 1973 Leino osallistui New York Cultural Centerissä yli sadan taiteilijan näyttelyyn Women Choose Women, jota sanottiin ensimmäiseksi laajaksi naisten taiteen museonäyttelyksi kaupungissa. Muun muassa New York Times kiitteli Leinon abstrakteja maalauksia, ja Helsingin Sanomat uutisoi, että kriitikot valitsivat hänet vuoden lupaavaksi taiteilijaksi.

Leinolla oli pitkään ateljee – josta tuli myös koti – entisessä teollisuusrakennuksessa gallerioista tunnetussa SoHon kaupunginosassa Manhattanilla. Suomessa Leinon töitä oli esillä ensimmäisen kerran vuonna 1977 Amos Andersonin taidemuseossa.

Leino harrasti joogaa ja maalasi abstraktien töiden ohella muotokuvan opettajastaan Sri Swami Satchidanandasta. Useimmin hänen taidettaan oli esillä New Yorkissa ja Helsingissä, mutta myös ainakin Brasiliassa, Italiassa ja Ruotsissa.

Harri Römpötti