Professori emeritus

Emeritusprofessori Jaakko Lehtonen kuoli Jyväskylässä 15. toukokuuta 2022. Hän oli 81-vuotias, syntynyt Keuruulla 22. tammikuuta 1941.

Lehtonen valmistui ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseosta 1960, minkä jälkeen hän aloitti opinnot Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa. Filosofian kandidaatin tutkinnon Lehtonen suoritti 1966 ja väitteli tohtoriksi 1970 Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

Lehtonen teki mittavan uran Jyväskylän yliopistossa kieli- ja viestintätieteiden alalla. Hänet nimitettiin fonetiikan apulaisprofessorin virkaan 1972 ja soveltavan kielitieteen ja puheentutkimuksen professorin virkaan 1984 (myöhemmin yhteisöviestinnän professori).

Foneetikkona tutkijanuransa aloittaneen Lehtosen suomen kielen kestosuhteita käsittelevä väitöskirja Aspects of Quantity in Standard Finnish (1970) on edelleen eräs alan klassikoista. Hänen mittava julkaisuluettelonsa käsittää niin artikkeleita, monografioita kuin oppikirjojakin. Innovatiivisia avauksia olivat myös englannin ja suomen kieliä vertaileva kontrastiivinen tutkimushanke yhdessä Kari Sajavaaran kanssa sekä englannin kielen vaikutusta suomeen tutkiva anglismiprojekti.

Tutkijana Lehtonen oli poikkeuksellisen monipuolinen ja aikaansaapa, urallaan aina innovatiivinen uuden etsijä ja löytäjä.

Lehtosen aloitteesta Jyväskylän yliopistoon perustettiin soveltavan kielitieteen ja puheentutkimuksen koulutusohjelma vuonna 1981, ja hänestä tuli ensimmäinen alan oppituolin haltija Suomessa. Hänen toimintansa fonetiikan, puheviestinnän, kulttuurienvälisen viestinnän sekä yhteisöviestinnän kehittäjänä vaikutti merkittävästi kyseisten tieteenalojen kehittymiseen Jyväskylän yliopistossa.

Lehtonen oli kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tutkija, jolla oli mittavat yhteistyöverkostot sekä kotimaassa että kansainvälisesti, erityisesti Saksan ja Itä-Euroopan maiden kanssa.

Opettajana ja ohjaajana Jaakko oli innostava ja osasi avata opiskelijoille uusia näkökulmia. Eläkkeelle hän jäi vuonna 2007 mutta senkin jälkeen toimi vierailevana professorina Turiban yliopistossa Latviassa.

Kotioloissa Jaakko oli taitava käsistään ja rakensi, remontoi sekä hoiti puutarhaa mielellään.

Hannele Dufva

Mika Lähteenmäki

Maarit Valo

Kirjoittajat ovat Jaakko Lehtosen kollegoja ja oppilaita.