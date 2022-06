Sienitutkija

Sienitutkija Mauri Kalervo Korhonen kuoli 28. huhtikuuta 2022 Espoossa. Hän oli 94-vuotias, syntynyt Helsingissä 18. elokuuta 1927.

Korhonen kävi kansakoulun Helsingissä. Koulun jälkeen hän teki monenlaisia töitä, kävi samalla Ateneumin iltakoulua ja valmistui piirtäjäksi. Piirtäjänä hän oli töissä Rakennushallituksen kaavoitusosastolla ja arkkitehtitoimisto Kautosella.

Korhonen sienesti ahkerasti yhdessä vaimonsa Eine Elviiran kanssa. Ystäväperheen kahden lapsen kuoltua sienimyrkytykseen ruokasienten keräys muuttui Korhoselle määrätietoiseksi sienten opiskeluksi. Samalla hän ryhtyi valokuvaamaan sieniä.

Korhonen rekrytoitiin 1969 Helsingin yliopiston kasvimuseon apulaiskonservaattoriksi, sittemmin konservaattoriksi. Suuren osan hänen työnkuvastaan muodosti sieni- ja kasvinäytteiden valokuvaus. Korhonen osallistui 1972 kasvimuseon puolen vuoden pituiseen tutkimusmatkaan Lounais-Aasiaan ja Intiaan.

Korhonen kehitti jatkuvasti sienituntemustaan ja pysytteli uuden sienitutkimuksen tuntumassa osallistumalla sienikongresseihin niin Suomessa kuin Euroopassa. Erityisesti häntä kiinnostivat rouskut ja tatit, joista hän kuvasi muutamia tieteelle aiemmin tuntemattomia lajeja.

Huomionosoituksena tieteellisistä saavutuksista Korhonen promovoitiin vuonna 1986 Helsingin yliopistossa filosofian kunniatohtoriksi. Työura jatkui vuoteen 1990, jolloin hän jäi eläkkeelle, mutta jatkoi kasvimuseossa parikymmentä vuotta aktiivisena emerituksena.

Korhonen arvioi ottaneensa kaikkiaan 11 000 sienikuvaa. Olennaisten tuntomerkkien ohella hän aina kiinnitti huomiota myös sommitteluun, valaistukseen, tarkennukseen ja taustaan.

Korhonen sai 1976 valtion taiteilijapalkinnon dokumenttivalokuvauksesta. Eläkkeelle jäätyään hän maalasi sienistä akvarelleja. Hänen valokuviaan ja akvarellejaan oli esillä useissa näyttelyissä.

Korhonen osallistui Suomen sieniseuran toimintaan 1950-luvulta lähtien. Hän oli seuran puheenjohtaja 1986–2005 ja Sienilehden toimittaja 1989–2016. Hänen artikkeleitaan lehdessä on yli 150. Näiden ohella hän kirjoitti niin ruoka- kuin myrkkysienistä 14 kirjaa, joista useista on otettu lukuisia painoksia ja jotkut on käännetty naapurimaiden kielille.

Heti ensimmäisestä kirjastaan 100 sientä hän sai vuonna 1974 valtion tiedonjulkistamispalkinnon. Hän avusti viranomaisia huume- ja myrkkysienimäärityksillä, esitelmöi sienistä, opetti sienikursseilla ja neuvoi sieninäyttelyissä.

Korhonen oli Suomen tunnetuin sieniasiantuntija ja -valistaja ”Sieni-Korhonen” 1970-luvulta 2000-luvun alkuun. Eikä ihme, hän oli hyvä niin valokuvaamaan, kirjoittamaan kuin puhumaan sekä sosiaalinen, aina hymyilevä ja auliisti neuvova.

Pertti Uotila

Tuuli Timonen

Jorma Palmén

Kirjoittajat ovat Mauri Korhosen työtovereita kasvimuseosta ja Suomen Sieniseurasta.