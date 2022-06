Kampaamoalan yrittäjä

Kampaamoalan yrittäjä Jorma Ilari Stenberg kuoli 20. lokakuuta 2021 Helsingissä. Hän oli syntynyt 20. toukokuuta 1961 Helsingissä.

Jorma Stenbergin taiteellinen lapsuuden perhe loi Suomeen visuaalista ja esteettistä todellisuutta, jonka ytimessä oli yrittäjyyden kautta syntyvä omavoimainen kulttuuri.

Tämän kulttuurin keskiössä oli Stenbergin äidin, Terttu Stenbergin yritys, TS-Salonki, joka koitui myös Jorma Stenbergin uraksi ja johti hänet laajojen joukkojen sydämiin.

Stenberg oli oman tiensä raivaaja; taiteilija, joka uskoi paikallisen kivijalkayrittäjyyden voimaan. Hän rakensi läheisten asiakassuhteiden ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen varaan.

Jorma Stenberg toi Helsingin Punavuoren liikkeen asiakkailleen vuosi vuodelta uusimpia tyylejä ja tekniikoita maailmalta, perinteellä, joka oli hänen äitinsä aikaansaamaa.

Helposti lähestyttävällä kylänmiehellä oli taustallaan mittava ura muodin huipulla. Julkisuuteen hän nousi viimeistään vuonna 2003 TV-sarjassa Muuttujat. Tätä oli kuitenkin edeltänyt taiteellinen nousu Pariisissa Jean Claude Gallonin liikkeen kampaajana muun muassa Issey Miyaken prêt à porter -näytöstiimiin.

Jorma Stenberg loi myös kampaukset Kaija Aarikan näytökseen Venetsiassa, toimi hiusstylistinä seitsemässä pitkässä elokuvassa, työskenteli useassa teatterissa sekä oli TS-Salongit Oy:n osakas.

Omia valokuvanäyttelyitä Stenberg piti kolme.

Ehkäpä hienovireisin näistä näyttelyistä oli mustavalkoinen kuvasarja äideistä ja tyttäristä, jonka herkkyys niin asettelulla, mallien tunnelatauksella kuin sävymaailman tarkalla hallinnalla loi maagisen tunnelman rauhasta. Näyttely pystytettiin Helsingin rautatieasemalle, jonka hektisen kiireen keskellä kuvien ikuinen ja ehdoton rakkaus nousi vielä suurempaan merkitykseen.

Purjehdus oli Jormalle tärkeä harrastus ruoanlaiton ohella. Parhaimmillaan nämä yhdistyivätkin pitkin itämerta, kun ystävien ja lähisukulaisten kanssa sai viettää kesää veneessä. Jormalla oli Eino Antinojan rakentama puinen purjevene, jonka joka keväinen ja syksyinen puhdetyö saavutti paikka paikoin jopa legendaarisia mittasuhteita.

Jormalle oli selvää, että elämä on muutosta parempaan. Sillä on suunta. Tavoite on tehdä pieniä tekoja, joilla on suuri vaikutus. Välittämisen ja rakkauden ulostuontia kylmässä ympäristössä. Heikoista aineksista parasta mahdollista ruokaa. Vanhan puuveneen loputonta kunnostamista merille, jotka tarjoavat unelmia rajattomasta vapaudesta. Selkeä suunta toiminnalle, jonka päätepiste on horisontin takana.

Jorma Stenberg kuoli Terhokodissa sairastettuaan syöpää viimeisen kahden vuoden ajan. Hänen tuhkansa lasketaan meren syliin Helsingissä 10.6.2022.

Jormaa jäivät kaipaamaan puoliso, lapset, isä ja sisaret sekä laaja joukko ystäviä sekä yhteistyökumppaneita.

Samuli Vapaasalo

Kirjoittaja on Jorma Stenbergin ystävä ja purjehduskaveri.