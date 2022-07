Nuorisoasiainneuvos

Nuorisoasiainneuvos Taisto Kärkkäinen kuoli rauhallisesti Keravalla 6. maaliskuuta 2022. Hän oli 89-vuotias, syntynyt 11. elokuuta 1932 Virolahdella.

Ministeri Jaakko Numminen kirjoittaa muistelmissaan Sivistys-Suomen synty : ”Nuorisotoimiston päällikkönä palveli pitkään liikunnanohjaajan, nuoriso-ohjaajan ja sosionomin tutkinnon suorittanut Taisto Kärkkäinen.

Hän saapui Kangasniemen kunnan ja Kouvolan kaupungin sekä Kymenläänin nuorisotyölautakunnan sihteerin tehtävien kautta pääkaupunkiin valtion nuorisotyölautakunnan sihteeriksi vuonna 1961. Vuonna 1967 hän siirtyi opetusministeriön ylimääräiseksi esittelijäksi, sekä edelleen nuorisotoimiston osastopäälliköksi vuosiksi 1973-1992.”

Presidentti myönsi Kärkkäiselle nuorisoasiainneuvoksen arvonimen vuonna 2006.

Virkauransa perusteella Kärkkäinen tunsi maan nuorisotyön kuin omat taskunsa. Hänen virkauransa aikana maahaan luotiin valtiollinen ja kunnallinen nuorisohallinto, läänien ja kuntien nuorisolautakunnat sekä nuorisosihteerien virat.

Nuorisotyön lainsäädäntö loi edellytykset nuorten osallistumiselle yhteisönsä kehittämiseen ja harrastustoimintaan; siinä säädettiin oikeudesta nuoruuteen.

Nuorisojärjestöjen valtionapulaki oli tärkeä uudistus. Valtio tunnusti kansalaisyhteiskunnan laajan mosaiikin autonomiseksi toimijaksi.

Taisto Kärkkäinen ohjasi taitavasti koko maanlaajuista prosessia. Hän toimi asiallisesti, oikeudenmukaisesti, ja kaikki tahot huomioiden. Näin hän vältti synnyttämästä intohimoja hallinnonalalla, jolla oli laaja kosketuspinta kansalaistoimintaan.

Kärkkäinen oli kansliapäällikön näkökulmasta mallivirkamies ja ansaitsee alansa uranaukaisijan paikkansa maan hallintohistoriassa.

Kansainvälisen toiminnan tarkoituksena oli luoda nuorten kansalaistoiminnalle yhteydet kaikkiin suuriin kulttuureihin. Kärkkäisen virkavuosina sopimusyhteydet luotiin 19 maahan.

Hänelle rakkainta oli yhteistyön kehittäminen uudelleen itsenäistyneen Viron veljeskansan kanssa.

Nuorten kulttuuritoiminnan kehittäminen oli lähellä hänen sydäntään. Hänen aikakautenaan syntyi Nuorison taidetapahtuma, joka oli kuntien, läänien ja valtakunnantason nuorison taideharrastusten katselmus.

Kärkkäinen jatkoi vielä eläkevuosinaan toimintaansa nuorten parissa perustaen kotikaupunkiinsa Keravalle KP-75 jalkapalloseuran.

Taistolle perhe oli kaikkein läheisin. Lähipiiriin kuuluivat Raija-vaimo ja neljä lasta, lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsi. Hän toimi vaimonsa omaishoitajana viime vuosinaan.

Kärkkäisen elämäntyö on lahja Suomen nuorisolle ja nuorisotyölle. Hän on luonut olemuksellaan elämänuskoa, toivoa ja rohkeutta toimia arvojensa pohjalta. Hän on antanut nuorisotyölle luottamuksen kasvot.

Olli Saarela

Sinikka Haapanen

Kirjoittajat ovat Taisto Kärkkäisen työtovereita ja ystäviä.