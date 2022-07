Graafikko ja designer

Graafinen suunnittelija Eero Syvänoja kuoli sairauskohtauksen aiheuttamiin jälkiseurauksiin Helsingissä 25. huhtikuuta 2022. Hän oli 95-vuotias, syntynyt Jaalassa 15. lokakuuta 1926.

Syvänoja syntyi rusthollarisukuun. Perheen sukunimi oli alun perin af Forstadius, mutta nimi vaihdettiin muodin mukaisesti suomalaiseksi vuonna 1937. Nimi Syvänoja tuli talon mukaan. Talvisodan pommitukset jäivät nuorelle Eerolle vahvasti mieleen.

Nuorena Syvänoja harrasti lennokkien rakentamista, purjelentoa, akvarellimaalausta ja piirtämistä. 17-vuotiaana hän palveli jatkosodassa Brewester-hävittäjälentokonelaivue 26:ssa, jossa hän toimi etupäässä mukana lennonjohdossa.

Syvänoja opiskeli Ateneumissa graafisella linjalla vuosina 1947–1951. Sieltä löytyi myös tuleva puoliso sisustusarkkitehti Alli (o.s. Palenius).

Ura lähti nousuun Markkinointi Viherjuurella, missä Syvänoja työskenteli taiteellisena johtajana. Yhteistyö Matti Viherjuuren kanssa oli luovaa ja innostavaa. Ura Viherjuurella kesti 16 vuotta, jonka jälkeen Eero ja Pirjo Lausamo perustivat oman kahden hengen toimiston P&E:n. Tämän jälkeen Eero jatkoi suunnittelutoimisto Indigossa graafikkona.

Eläkkeelle päästyään Syvänoja jatkoi suunnittelutyötään työhuoneellaan Helsingin Kaapelitehtaalla freelancerina. Hän osallistui myös huonekalusuunnittelukilpailu Mööpeliin Kurikassa ja voitti sen vuonna 1992 yhdessä Alli Syvänojan kanssa ja toisen kerran vuonna 1994.

Eeron ehkä tunnetuin työ kansainvälisesti on Finlandia-vodkapullon alkuperäinen etiketti. Pullon oli suunnitellut Tapio Wirkkala.

Eero voitti kolme kertaa palkinnon parhaasta suomalaisesta julisteesta, Eurostar-pakkaussuunnittelukilpailun Saksassa Best in show -kunniamaininnalla, maailman parhaan matkailujulistesarjan Four Seasonsin Italiassa 1976 sekä muita mitaleja italialaisista suunnittelunäyttelyistä.

Eero harrasti veneilyä, mökkeilyä, kalastusta, ravustusta, matkustamista, valokuvaamista ja nuorempana hiihtämistä ja patikoimista Lapissa. Hänessä oli jotain kosmopoliittia, hän ymmärsi kuvataiteen lisäksi myös musiikkia, kirjallisuutta, muotia, arkkitehtuuria, gastronomiaa ja muita elämän hienoja nyansseja.

Eero eli pitkän avioliiton Alli Syvänojan kanssa. Heitä yhdisti vahva esteettinen taju ja less is more -ajattelutapa. Vanhemmalla iällä he hankkivat kakkosasunnon Ranskasta. Heillä oli kaksi lasta Jukka ja Janna, jotka kumpikin hakeutuivat taiteellisille aloille. Lapsenlapsia oli kaksi, ja Eero ehti nähdä vielä neljä lastenlastenlasta. Lapset luottivat Eeroon ja viihtyivät hänen seurassaan.

Vielä yli 90-vuotiaana Eero teki värikkäitä abstrakteja maalauksia karhealle paperille väriliiduilla. Sotaveteraani Eerolle myönnettiin Valkoisen ristin ritarikunnan ansiomerkki. Viimeiset vuodet hän vietti senioritalolla Lauttasaaressa.

Eero oli sujut itsensä ja elämänsä kanssa. Hän säilytti järkensä, muistinsa ja huumorinsakin loppuun saakka. Eeron perintö elää suvun tiedoissa ja taidoissa. On ollut etuoikeus saada tällainen isä ja tuntea hänet näin pitkään, joten kiitollisuus on se ajatus, mikä jäi Eerosta mieleen.

Jukka Syvänoja

Laura de Bresser

Kirjoittajat ovat Eero Syvänojan poika ja pojantytär.