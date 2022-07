”Ei riitä kiri vielä”

Lasse Viren, 23, juoksi tiistai-iltana Helsingin olympiastadionilla itsensä maailman kaikkien aikojen kolmanneksi 5 000 metrillä.

Aika 13.19,0 on tänä vuonna maailmantilaston toiseksi paras aika ja luonnollisesti uusi Suomen ennätys.

Hienon soolojuoksunsa jälkeen Viren osoittautui tapojensa mukaisesti tuppisuuksi: ”Ei riitä kiri vielä”, oli miltei ainoa lausahdus monikymmenpäiselle utelijajoukolle. Sillä hän tarkoitti kirivoimiaan olympiakisoja varten.

Kuitenkin Viren veti viimeiset kierrokset vauhdikkaasti. Kahden viimeisen kilometrin aika jäi puuttumaan vain 0,2 sekuntia 2000 metrin Suomen ennätyksestä.

Vantaalla jo 700 talouteen kesävettä

Vantaan kauppala rakentaa tänä kesänä kesävesijohtoja 600 000 markalla eri puolille. Vantaan kesävesijohtoverkostoon on liittynyt jo yli 700 taloutta.

Vantaalainen joutuu maksamaan liittymismaksun 180 markkaa. Kiinteistöt kustantavat putken vetämisen tontilleen. Se maksaa 100–200 markkaan. Kauppalan vesi maksaa 85 penniä kuutiometriltä.

Kesävesijohdon normaali käyttöaika on viisi kuukautta, toukokuun alusta syyskuun loppuun. Poikkeukselliset sääolot voivat kuitenkin muuttaa käyttöaikaa

Kauppala rakentaa tarvittaessa vesipostin, jolloin vesi on kannettava tontille. Korvauksena vesipostin käytöstä peritään markka kuukaudessa.

Kiinteistöjen on itse hankittava myös puulaatikko, jonka vähimmäismitat ovat 40x30x20 senttiä vesimittaria varten.

Vantaalaiset voivat saada lisätietoja kesävesijohdoista Vantaan kauppalan varikolta Hiekkaharjusta puhelin 832 681 tai Vantaan vesilaitoksen toimistosta Tikkurilasta.

Veneet vesillä -näyttely alkoi Naantalissa

Naantalin kaunis venesatama täyttyi tiistaiaamuna Veneet vesillä -näyttelyn alkaessa. Näyttely on avoinna satamassa kolmen päivän ajan.

Naantali (Jukka Martinkari)

Ensimmäinen venenäyttely, missä esiteltävät veneet ovat omassa elementissään, vedessä, avattiin tiistaiaamuna Naantalin venesatamassa.

Esiteltävänä on yhteensä noin 40 venettä ja näytteillepanijoita on mukana 19. – –

Näyttely liittyy Naantalissa viisipäiväiseen juhlien sarjaan, joka torstaiaamuna huipentuu Unikeonpäivän riehaan. – –

Näyttelyn suurin vene on huvilatyyppinen Holiday Cruiser -vene, jonka pituus on 12 m ja leveys 3,7 m. Sen hinta moottoreineen on noin 85 000 mk ja siinä on makuutilat kahdeksalle hengelle kahdessa salongissa.

Näyttelyvierailla on mahdollisuus lähteä veneillä koeajolle läheiseen saaristoon.

Ammattitaitoisista nuohoojista puute

Ammattitaitoisista nuohoojista on ankaraa puutetta koko maassa ja useilla paikkakunnilla ei ehditä tehdä kaikkia palojärjestyksen mukaisia nuohoustehtäviä. Nuohooja Reijo Reikeli yrittää Vantaalla selvittää nuohousjonoa.

Ammattitaitoisista nuohoojista on puutetta koko maassa. Vajaus on tällä hetkellä yli 200 nuohoojaa.

Monin paikoin ei ehditä tehdä palojärjestyksen vaatimia nuohoustehtäviä. Mikäli kehitys jatkuu samaan suuntaan, tulee nuohoojien puutteesta uhka paloturvallisuudelle ja hygienialle.

Suurin syy tilanteeseen on nuohoojien mielestä nuohoustaksojen pienuus. Taksat myös vaihtelevat erittäin paljon eri puolilla maata: eroa saattaa olla jopa 300 prosenttia.

Koska kunnat saavat itse määrätä nuohoustaksan lisäksi myös nuohoojien lukumäärän, on eräissä kunnissa useita nuohoojia, kun suurissa kunnissa ei ehditä tehdä kaikkia töitä.

Piispa kieltäytyi vihkimästä kirkkoa

Argentiinalainen piispa Jaime de Nevares kieltäytyi vihkimästä kirkkoa, jonka muuan suuri sähköalan yritys oli rakennuttanut työntekijöilleen.

Piispa oli jo aiemmin vastustanut kirkon rakentamista ja ilmoittanut, että yhtiön olisi tärkeämpää huolehtia paremmin työntekijöittensä työolosuhteista ja sosiaalisista tarpeista kuin pystytellä kalliita temppeleitä.

Kirkon valmistuttua hän ilmoitti yhtiön johdolle, ettei hän ryhdy vihkimään kirkkoa ennenkuin määrätyt perusparannukset työntekijöiden oloihin ja sosiaaliturvaan on toteutettu.

Yhtiön johto yritti tämän jälkeen saada erään kansalliskaartin sotilaspapin suorittamaan vihkiminen ja pitämään juhlajumalanpalvelus, mutta piispa Nevaresin onnistui estää aiottu tilaisuus.

Lapin terveyskeskukset vailla lääkäreitä

Pohjois-Suomessa on tällä hetkellä useita terveyskeskuksia ilman lääkäriä. Potilaat joudutaan kuljettamaan hoidettavaksi satojen kilometrien päähän Rovaniemen keskussairaalaan.

Turistikausi on parhaillaan menossa, ja Lapin terveyskeskuksiin tulvii tavallista enemmän potilaita.

Elokuun alussa tilanne hieman helpottuu, kun osa terveyskeskusten lääkäreistä palaa lomalta.

Ivalon terveyskeskuksessa ei ole ollut lääkäriä heinäkuun 14. päivän jälkeen, jolloin virkaa hoitanut lääketieteen kandidaatti lähti Ivalosta. Viime lauantaina sattuneen lento-onnettomuuden uhrit jouduttiin lennättämään 300 kilometrin päähän Rovaniemen keskussairaalaan.

Sodankylän sekä Muonion-Enontekiön alueet, jotka ovat yhtä suuria kuin Uudenmaan lääni, ovat vaikeimmassa asemassa. ”Sodankylän terveyskeskuksessa työskentelee tällä hetkellä yksi lääketieteen kandidaatti, jonka pitäisi hoitaa 12 000 asukkaan kunta. Hänen vastaanotolleen tulee potilaita vielä Ivalon ja Inarin kunnista,” kertoo Lapin lääninlääkäri Veikko Hirvonen. – –

Lapin lääkäritilanne on viime keväästä asti ollut vaikea. ”Uuden kansanterveyslain tultua voimaan, monet lääkärit lähtivät muualle”, kertoo lääninlääkäri Hirvonen. Siitä lähtien useita virkoja on hoidettu tilapäisin voimin.

Lääketieteen kandidaattien palkkariidan takia ei terveyskeskuslääkärien sijaisia saatu kaikkiin keskuksiin, lisää Hirvonen.

Agatha Christie vahakabinettiin

Agatha Christien uusin murhapähkinä Fiddlers Three on tämän kesän hittejä lontoolaisessa teatterissa, jonka maisemista metusaleminikäinen Rotanloukku ei vieläkään ole häipynyt.

Agatha on omassa hahmossaankin astumassa kuolemattomien joukkoon. Hän on parhaillaan ikuistumassa vahaan Madame Tussaudin kokoelmia varten. Niiden uudessa Great Hallissa Agatha saa paikkansa syksyllä.

Japanissa tuomio saasteesta tehtaille

Tokio (New York Times)

Eräs Japanin keskiosassa oleva piirituomioistuin tuomitsi kuusi suurta teollisuusyritystä ilman saastuttamisesta ja määräsi ne maksamaan yli miljoona markkaa vahingonkorvauksina kantajalle.

Tuomioistuin teki nyt toisen kerran tärkeän periaatepäätöksen ympäristönsaastuttajia vastaan Japanissa. Maassa kiihdytetään siten kamppailua parin viime vuosikymmenen aikaisen teollistamisen saastuttaman ilman ja veden puhdistamiseksi. – –

Kuuden yhtiön tehtaista peräisin olevat rikkipitoiset kaasut ovat aiheuttaneet ”Jokkaitshin astman” nimellä tunnettua ärsytystä keuhkoissa.

Yli 800 ihmisellä on esiintynyt tämä sairaus kuuden viime vuoden aikana.

Jokkaitshi on suuren kemiantehtaan sijaintipaikka. Tuomiossa mainittujen yhtiöiden joukossa oli japanilaisen Mitsubishi-yhtiön ja amerikkalaisen Monsanto-yhtiön yhteinen tehdas.

Oikeudenkäynti kesti lähes viisi vuotta. Kantajana oli paikallisten asukkaiden yhdistys, joka taistelee saastumista vastaan.

Koonnut Jarkko Rahkonen

