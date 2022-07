Kyläaktiivi

Kyläaktiivi Eeva-Liisa Siitonen (o.s. Uski) kuoli Parikkalassa 28. kesäkuuta 2022 pitkään sairastettuaan. Hän oli 69-vuotias, syntynyt Ristiinassa 24. toukokuuta 1953.

Siitonen teki pitkän ja monipuolisen työn ihmisten palvelemisen ja auttamisen parissa, myös vapaaehtoisena aina siellä, missä apua tarvittiin.

Palvelua ja auttamista monipuolisimmillaan oli Siitosen työ Oronmyllyn toimintakeskuksessa Parikkalassa. Hän oli yhtenä järjestäjänä lukuisilla ulkomaanmatkoilla. Elävä kylä ja kotikunta olivat Siitoselle sydämenasia monin tavoin. Hän oli mukana aluekehitystä edistävässä Leader-toiminnassa.

1980–1990-luvuilla Siitosten kotitalossa Parikkalan Melkoniemessä toimi postitoimisto, joka Eeva-Liisa Siitosen hoitamana piti kylää elävänä.

Vanhemmiltaan perimäänsä monipuolista käsityötaitoa hän vaali muiden muassa kutomalla ja neulomalla. Taidonnäytteistä saatiin nauttia lukuisissa kodeissa ympäri Suomen. Siitosten kodissa laaja ystäväpiiri sai vierailuillaan emännän loihtimia luonnonherkkuja.

Puolisonsa Hannu Siitosen, keihäänheiton tulevan Euroopan mestarin ja olympiahopeamitalistin, Eeva-Liisa tapasi nuoruutensa kotikaupungissa Lahdessa. Heidän pitkän avioliittonsa aikana Eeva-Liisa oli niin vahva keihäänheittäjien tuki, että valmentajalegenda Leo Pusa kutsui häntä valmentajatiimin jäseneksi.

Hannu Siitonen sanoo saavutustensa urheilussa olleen yhteisiä puolison kanssa. Eeva-Liisa eli keihäsmestarin aktiiviaikana ruuhkavuosia pienten tyttöjen äitinä ja myös nuorten harrastusten kuten partiotoiminnan vetäjänä.

2000-luvulla Eeva-Liisan ja luontokuvaaja Hannun side luontoon vahvistui entisestään. He kokivat yhdessä unohtumattomia hetkiä Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon rajaseuduilla, mutta olivat samalla yhä enemmän huolissaan niiden kohtalosta. Osa alueen kuukkelimetsistä on säästynyt, mutta Siitosten suuri toive on vielä toteutumatta: Haarikon alueen suojelu ja sen saaminen Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteisen kansallispuiston sydämeksi.

Eeva-Liisan lähipiiriin kuuluivat puolison lisäksi kolme tytärtä perheineen sekä siskot ja veljet. Lastenlapset olivat hänelle kaikki kaikessa.

Markku Paakkinen

Kirjoittaja on Eeva-Liisa Siitosen lanko.