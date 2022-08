Rehtori

Helsingin yliopiston entinen rehtori Jari Niemelä menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen 64-vuotiaana 5. heinäkuuta 2022. Vaasassa 26. joulukuuta 1957 syntynyt Niemelä toimi Helsingin yliopiston rehtorina vuosina 2018–2022.

Niin tutkijana, rehtorina kuin ihmisenä Niemelälle keskeisiä teemoja olivat kestävä kehitys, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta. Hän oli luonnontieteiden tohtori ja alkujaan hyönteistutkija, jonka suuri rakkaus tieteessä olivat maakiitäjäiset.

Niemelä valittiin kaupunkiekologian professoriksi vuonna 2000. Ennen rehtorikauttaan hän toimi kestävyystieteiden instituutti HELSUSin johtajana vuonna 2018 ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2004–2017. Dekaanivuosinaan hän johti ympäristötutkimuksen HENVI-verkostoa ja oli vetämässä myös kaupunkitutkimusverkostoa.

Niemelä oli vahva yhteisöllisyyden rakentaja ja hyvinvoinnin edistäjä yliopistossa sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän sai toimintatavoillaan ja persoonallaan koko suuren yliopistoyhteisön luottamuksen ja johti yliopistoa sen arvoja totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys kunnioittaen. Niemelä nojasi kaikessa toiminnassaan – myös sairautensa hoidossa – tieteeseen ja tutkittuun tietoon.

Sekä työtoverit että hänen väitöskirjaoppilaansa kuvaavat Jaria luotettavaksi, rauhalliseksi ja kannustavaksi johtajaksi ja ohjaajaksi, joka rohkaisi kokeilemaan uusia lähestymistapoja ja oli aina avoin uusille ideoille. Hän oli vankka ja vakaa esihenkilö, jonka puoleen saattoi kääntyä asian kuin asian puitteissa. Huolimatta moninaisista vastuista hänellä oli aina aikaa keskustella tieteestä ja antaa palautetta käsikirjoituksiin, työelämäpulmiin ja elämäntilanteisiin ylipäätään.

Jari oli diplomaattinen neuvottelija, jolla oli kyky keskustella ketterästi kenen tahansa kanssa asiasta kuin asiasta keskustelukumppania kuunnellen ja huomioiden. Yliopistolle ja tieteelle omistautuneella professorilla oli myös aina pilke silmäkulmassa. Hänen legendaarinen ohjeensa väitöstilaisuuteensa valmistautuvalle väittelijälle kuului näin: alle pieni huikka konjakkia ja jos vastaväittäjä kysyy jotain, älä myönnä mitään.

Niemelä vaikutti monipuolisesti myös yhteiskunnassa yliopiston ulkopuolella. Hän toimi muun muassa WWF Suomen puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä Maj ja Tor Nesslingin säätiössä, joka tukee ympäristönsuojelua edistävää tutkimusta ja tutkitun ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnassa. Hän toimi myös Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen hallituksessa. Vapaa-aikansa hän vietti perheensä kanssa ja luonnossa liikkuen.

Niemelän ajatus tieteen tekemisestä tiivistyy hänen alkusanoihinsa tieteellisen kirjoittamisen kurssilla: “We should have a dream, we should publish good papers. Dream is not a proper dream until it is published”.

Sari Lindblom

Tarja Halonen

Susanna Lehvävirta

Kirjoittajat ovat nykyinen Helsingin yliopiston rehtori, Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja 2018–2021 ja Jari Niemelän pitkäaikainen kollega.