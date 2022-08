Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, Senior Advisor

Hallituksen jäsen, Senior Advisor Nina Castrén (o.s. Filppu) kuoli 14. heinäkuuta 2022 Terhokodissa Helsingissä. Hän oli 56-vuotias, syntynyt Turussa 15. huhtikuuta 1966.

Castrén vietti lapsuutensa kauniissa Varsinais-Suomen maisemissa. Hän kävi koulunsa Turussa valmistuen Turun yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi. Jo yliopistoaikana Nina oli tarmokas ja osallistui innokkaasti ainejärjestön hallituksen toimintaan niin rivijäsenenä kuin puheenjohtajana. Ninan aikana T-klubi sai ensi kertaa oman logon sekä myös omat vaaleanpunaiset haalarit, jotka herättivät kovasti huomioita opiskelijapiireissä.

Varsinaisen työuran Castrén teki musiikki- ja tapahtuma-alalla. Hän aloitti Welldone Productionin Turun toimiston assistenttina, mutta eteni nopeasti kanta-asiakaspalvelun kehittämisen kautta talousjohtajaksi ja sieltä firman johtoon. Welldone myytiin Live Nationille ja loppujen lopuksi Castrén toimi Live Nation Finlandin toimitusjohtajana yli 10 vuotta.

Viisi vuotta sitten todetusta sairaudesta huolimatta Castrén jatkoi vielä kaksi ja puoli vuotta toimitusjohtajana, kunnes joulukuussa 2019 siirtyi Senior Advisorin rooliin. Siinäkin työssä hän viihtyi hyvin ja oli aktiivisesti mukana yrityksen toiminnassa. Hän ehti toimia myös reilun vuoden Hämeenlinnan Verkatehtaan sekä Hämeenlinnan teatterin hallituksen puheenjohtajana. Uusi aluevaltaus sekä innosti että piristi Ninaa kovasti ja hän nautti uudesta kulttuurityöstään valtavasti.

Esimiehenä ja toimitusjohtajana Castrén oli äärimmäisen taitava, asioihin perehtyvä ja lojaali.

Hän oli myös ystävällinen ja avulias. Ninan huoneen ovi oli aina auki ja sieltä kävivät hakemassa ratkaisuja ongelmiin niin työntekijät, artistit kuin alan yhteistyökumppanit. Koskaan hänellä ei ollut niin kiire, että ei olisi ollut aikaa auttaa muita. Jokainen Castrénin tavannut varmasti koki, että sillä hetkellä juuri hänen asiansa oli se tärkein asia.

Kun Castrén palkittiin elämäntyöstään Musiikki ja Media -tapahtumassa vuonna 2019 raati kuvaili häntä rautaisena alan ammattilaisena. Hän ei halunnut olla julkisuudessa eikä keskipisteenä, mutta teki taustalla tärkeää työtä. Kiitospuheessaan Castrén mainitsi, kuinka ala on ammattimaistunut viime vuosikymmenten aikana ja kuinka kiitollinen hän on siitä, että on pystynyt omalla työllään ja esimerkillään tuomaan alalle lisää nuoria sekä naisia.

Mittavan työuran lisäksi Nina oli ennen kaikkea äiti. Viisi lasta, yksi lapsenlapsi ja rakastava puoliso pitivät hänet liikkeessä. Eikä hänen maailmansa rajoittunut siihen. Espoon kotiin ja Ninan rakkaudella hoitamaan puutarhaan olivat ystävät aina tervetulleita. Espoosta ei myöskään lähdetty tyhjin vatsoin. Nina loihti mitä uskomattomimpia ruokalajeja, olihan ruuanlaitto yksi hänen lempiharrastuksistaan.

Nina ehti sairastaa syöpää viisi vuotta. Välillä syöpä otti vallan, välillä sen luultiin jo hävinneen ja Nina todettiin terveeksi. Kunnes vuosi sitten lääkärillä oli kerrottavanaan surulliset uutiset. Tänä keväänä istuttaessaan tomaatit Nina tiesi, että ei enää näe niiden kypsyvän.

Nina jätti työelämään, perheeseensä sekä ystäväpiiriin aukon, jota ei voi paikata. Jäljelle jäi vain valtava ikävä.

Anu Kauppi

Kirjoittaja on Nina Castrénin ystävä ja kollega.