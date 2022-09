Muusikko

Muusikko Olavi Tapani Kyllönen kuoli 31. heinäkuuta 2022 Terhokodissa, Helsingissä sairauden murtamana. Hän on 66-vuotias, syntynyt Helsingissä 11. joulukuuta 1955.

Teini-ikäisenä Kyllönen innostui kitaransoitosta ja kehittyi siinä taitavaksi. Myöhemmin hän kiinnostui pianosta. Muusikon uran alkua haittasi ainainen rahapula. Joskus, kun soittamisen tarve oli suuri, hän meni Sibelius-akatemian taloon ja etsi tyhjän luokkahuoneen voidakseen soittaa pianoa salaa. Hyvät soittimet olivat kalliita, eikä rikkaita tukijoita ollut.

Kyllösen ensimmäinen merkittävä yhtye oli progressiivista rockia soittava Scapa Flow vuosina 1976–1979. Alussa hän soitti yhtyeessä kosketinsoittimia mutta vaihtoi sitten rumpuihin. Pari hänen sävellystään päätyi yhtyeen lp-levylle Uuteen aikaan (1980).

Suuremman yleisön tuntemaksi Kyllönen tuli soittaessaan kosketinsoittimia Hurriganes-yhtyeessä 1981–1982. Hän soitti yhtyeen levyillä Fortissimo (1981) ja Hurrygames (1984). Fortissimossa on myös hänen sävellyksensä Oh Rack. Hurriganes-vuosina Kyllönen sai lempinimen Crack Ola. Honey Aaltosen Hurriganes-kirjassa Remu Aaltonen toteaa: ”Ola on helvetin lahjakas tyyppi, mutta vasta studiossa mä hiffasin kuinka hyvä se tosissaan on.”

Äänilevylle asti kantoi myös Kyllösen yhteistyö Ari Vaahteran kanssa, jonka Pitkät jäähyväiset -levyllä (1981) hän soitti bassoa ja kitaraa. Lisäksi hän soitti kitaraa Positive touch -yhtyeen levyllä Force Majeure (1983).

1980-luvulla Ola soitti myös sipoolaisen Mosquito-bändin riveissä, jonka ohjelmistoon kuului hänen sävellyksiään.

Olan musikaalisuus on periytynyt hänen kolmelle tyttärelleen, jotka jatkavat hänen jalanjäljillään musiikin harrastelijoina. Vanhin tytär sai kuitenkin tuta, ettei kärsivällisyys ollut Olan vahvimpia puolia, kun isä yritti opettaa hänelle rumpukomppeja. Molemmat päätyivät siihen lopputulokseen, että tytär saa opetella itsekseen soittamista.

1970-luvun lopulla Ola kiinnostui teosofisen Ihmisyyden tunnustajat -ryhmän toiminnasta ja vieraili usein sen asuinyhteisöissä, viimeisen kerran toukokuussa 2022. Hänen soittoaan kuullaan Väinölä-yhteisön jäsenen Riitta Pietilän levyllä Lumottu tuokio (2008).

Olan toiveen mukaisesti hän ei viimeisinä päivinään ollut yksin, vaan tyttäret Janina ja Joanna olivat hänen vierellään loppuun asti.

Jouni Marjanen

Joanna Salmes

Kirjoittajat ovat Olavi Kyllösen pitkäaikainen ystävä ja vanhin tytär.