Tietokirjailija

Tietokirjailija, lääketieteen ja kirurgian tohtori Walter Nienstedt kuoli nopeasti edenneeseen sairauteen Turussa 10. elokuuta 2022. Hän oli 88-vuotias, syntynyt Turussa 26. kesäkuuta 1934.

Sota varjosti Nienstedtin lapsuutta, johon kuului vuosi Ruotsissa sisaren kanssa. Menomatka tehtiin laivalla ja paluu pommitusten pelossa Pohjanlahden ympäri junalla.

Nienstedt oli käynyt sotalapsena koulua ruotsiksi, ja paluun jälkeen seurasi uusi alku suomen kielellä. Toinen kotikieli oli saksa, ja Turun Klassillisessa Lyseossa tuli tutuksi myös latina.

Muusikkoisäänsä seuraten Nienstedt soitti alttoviulua ja lauloi opiskeluaikana Turun yliopiston ylioppilaskunnan kuorossa, josta löytyi myös tuleva vaimo. Myöhemmin hän soitti viulua ja alttoviulua mm. Collegium Musicumissa ja Akademiska Orkesternissa.

Valmistumisensa jälkeen Nienstedt toimi rautatie-, vankila- ja laivalääkärinä sekä kunnanlääkärinä eri puolella Suomea. Professorin ja apulaisprofessorin sijaisuuksia kertyi Tampereella, Oulussa ja Turussa. Pisimmät työsuhteet olivat Turun yliopiston fysiologian laitoksen assistenttina 1962–1972, apulaisopettajana 1972–1987 ja fysiologian laitoksen dosenttina 1972–1999. Vapaaksi tietokirjailijaksi hän siirtyi vuonna 1987.

Sanasto- ja sanakirjatyön parissa syntyi useita teoksia. Nienstedt toimitti Lääketieteellisen ammattisanaston ja Hoitoalan sanaston Antti Hervosen kanssa. Merkittävin projekti oli päätoimittajuus kirjassa Lääketieteen termit, joka on käännetty myös viroksi.

Uran pääteoksena voidaan pitää Osmo Hännisen, Antti Arstilan ja Stig-Eyrik Björkqvistin kanssa kirjoitettua kirjaa Ihmisen fysiologia ja anatomia, josta on otettu 20 painosta vuosina 1972–2016. Teos on käännetty ruotsiksi ja viroksi. Sen tiivistetty versio on Sinikka Kallion kanssa kirjoitettu Luut ja ytimet, ihmiselimistö lyhyesti.

Nienstedt on saanut Duodecimin tiedottajapalkinnon, WSOY:n tunnustuspalkinnon ja Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämän oppikirjapalkinnon.

Kirjoittamiseen saattoi yhdistää kaukomatkailun. Moni teos syntyi palmujen katveessa rauhallisissa majapaikoissa, joiden minimivaatimus oli sähkö tietokonetta varten. Eläkkeellä arkeen kuului musiikin lisäksi pyöräily, jonka lopulta korvasi uinti.

Walterin henkinen vireys säilyi loppuun asti: palvelutalon asuntoon tuli useita tiedelehtiä, minkä lisäksi hän seurasi tiiviisti nettiä aiheiden vaihdellessa muinaisista uskonnoista kielten erikoisuuksiin ja luonnontieteistä maailmanhistoriaan.

Työuran jälkeen elämää täytti yhä enemmän perhe. Walterin lähipiiriin kuuluivat vaimo, kolme lasta, kolme lastenlasta ja sisaret.

Pekka Nienstedt

Kirjoittaja on Walter Nienstedtin poika.