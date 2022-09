Biologi

Biologi, filosofian tohtori Ilpo Hakala kuoli kotonaan Lammilla 14. tammikuuta 2022 kesken arkisten askareiden. Hän oli 78-vuotias, syntynyt Joensuussa 3. elokuuta 1943.

Lapsuus- ja nuoruusvuodet Hakala asui pienellä maatilalla Ilmajoella, josta Aarne-isä oli kotoisin. Hän pääsi ylioppilaaksi Ilmajoen lukiosta 1963 ja aloitti biologian opiskelun Helsingin yliopistossa 1965. Opiskeluun liittyivät kesäkurssit Lammin biologisella asemalla. Noilla kursseilla muodostui elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kurssi-65 kokoontui useina vuosina tapaamisiin.

Vuonna 1971 Hakala aloitti työskentelyn Lammin biologisen aseman amanuenssina. Hän oli myös mukana Suomen Akatemian rahoittamassa, vuonna 1971 käynnistyneessä Pääjärviprojektissa yhtenä sen tutkijoista.

Urallaan Hakala tutki muun muassa järven pohjaan laskeutuvan sedimentoituvan aineksen määrää sekä jääkauden jälkeen loukkuun jääneitä reliktiäyriäisiä. Väitöskirjassaan Ekology and energetics of a Mysis relicta population in Lake Pääjärvi, southern Finland (1979) Hakala tarkasteli massiaisten populaatiodynamiikkaa ja energian käyttöä. Yli 30-vuotisen amanuenssin uransa ohessa hän ehti toimia myös kurssiopettajana, opiskelijoiden ohjaajana sekä virkaatekevänä asemanhoitajana ja johtajana. Hän myös kehitteli ja rakensi näytteenottovälineitä vesitutkimuksiin.

Amanuenssin virasta Ilpo jäi eläkkeelle elokuussa 2007. Eläkepäivillä oli aikaa ja mielenkiintoa kodin remontoimiseen, pihan ja puutarhan hoitoon, perheen ja lastenlasten kanssa puuhailuun, marjastukseen ja sienestykseen. Myös säännöllinen kuntosalilla ja uimahallissa käynti yhdessä ystävän, Kalle Sistolan, kanssa oli eläkepäivien ohjelmassa.

Kotimaassa käytiin musiikkijuhlilla ja konserteissa. Yksi merkittävä retki suuntautui yhdessä ystävien kanssa Ilmajoen musiikkijuhlille. Ilpo mielellään esitteli entisen rakkaan kotiseutunsa luontoa, historiaa ja kulttuuriperintöä. Kaksi merkittävää ulkomaanmatkaa suuntautui Roomaan ja Pompeijiin. Ilpo pääsi loistamaan antiikin raunioilla historiatiedoillaan. Hän toimi matkaoppaana Sinikka-vaimolle ja Heli-tyttärelle.

Ilpo lauloi Lammin Laulussa ja Laulupoppoossa ensimmäistä bassoa. Laulupoppoo saatteli Ilpon viimeiselle matkalleen laulamalla unkarilaisen kansansävelmän Hiljainen tienoo.

Sinikka Hakala

Heli Hakala

Elina Fagerström

Saara Niemi

Lauri Arvola

Kirjoittajat ovat Ilpo Hakalan puoliso, tyttäret sekä pitkäaikainen työtoveri.