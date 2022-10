Erityislastentarhanopettaja

Erityislastentarhanopettaja Eeva-Riitta Karlsson (o.s. Eskola) kuoli pitkällisen sairauden uuvuttamana 30. elokuuta 2022 Lahdessa. Hän oli 68-vuotias, syntynyt Hollolassa 10. lokakuuta 1953.

Lastentarhanopettajaopinnot veivät Karlssonin Jyväskylään 1972. Valmistuttuaan 1974 hän muutti Turkuun, josta löytyi elämänkumppani Kaj ja jossa lapset Julius ja Helena syntyivät.

Karlssonin elämäntyö varhaiskasvattajana on vahvaa. Hänen rakkautensa lapsiin, pitkämielisyys sekä kyky nähdä jokainen ainutlaatuisena itsenään olivat hänen osaamistaan, josta monet lapset, vanhemmat ja kollegat saivat nauttia. Steiner-päiväkodin ja -koulun perustaminen Turkuun vuonna 1983 oli yksi hänen pedagogisista saavutuksistaan.

Biodynaaminen ja laadukas ruoka oli Eeva-Riitalle tärkeää. Hetkeksi hän vaihtoi päiväkotityön ravintolanpitoon puolisonsa kanssa. Hän iloitsi suositellessaan asiakkaille Kaskenahteen kalaravintolassa luomumaidosta itsevalmistettua jäätelöä.

Erityislastentarhanopettajuus 1990-luvulla toi Eeva-Riitan elämään tunne-elämän tukea tarvitsevat lapset – hän antoi koko sydämensä työhön, kiitollisena siitä, mitä hän sai lapsilta oppia. Tunnelmat kiteytyivät runoksi: Maahan saapuvat lapset tulevat taivaat mukanaan. / Me emme kuule emmekä näe. / Me emme osaa emmekä ehdi lukea heidän viestejään. / Ja heillä on taivas mukanaan.

Eeva-Riitta oli käsistään taitava. Hän puhalsi sielun asioihin, joihin hän tarttui, ja loihti esiin mitä ainutlaatuisempia tuotoksia. Nuket, takit, verhot, liinat, huivit – kaikki persoonallista käden ja kekseliään mielen jälkeä. Huovutetuista helmistä sai nauttia jopa maamme presidentti, Tarja Halonen.

Eeva-Riitta hengitti vuodenkierron mukaan ja oli ilmiömäinen juhlien järjestäjä. Ehdoton suosikki oli Mikael-juhla: sadonkorjuun vahvat värit, luontoäidin antimet ja voitto pelottavasta lohikäärmeestä, syksy syksyltä uudestaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kristiyhteisö, Lahden seurakunta oli hänen perheensä juhlissa, runoissa ja voimanantajana sairauden kanssa elämiseen.

Yksi Eeville rakas sana oli ”välittää”. Hän välitti monista ihmisistä ympärillään elämänsä eri vaiheissa. Monet välittivät myös hänestä. Mikael-juhlan kynnyksellä Eeva-Riitta lähti kanervakankaan kautta kotiin, jossa hänen valonsa loistaa hänen lempitähtijoukkonsa, Seulasten, välkkeenä.

Suvi Nenonen

Tuula Karlsson

Leena Herjanto

Kirjoittajat ovat Eeva-Riitta Karlssonin ystäviä.