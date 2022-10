Taidegraafikko, akateemikko

Taidegraafikko, akateemikko Outi Heiskanen kuoli Vehmaalla 30. syyskuuta 2022. Hän oli 85-vuotias, syntynyt Mikkelissä 26. syyskuuta 1937.

Outi Heiskanen oli ihminen, jota on mahdoton sijoittaa yhteen kategoriaan. Hän oli taiteilija, jonka ilmaisu ja elämä kietoutuivat yhteen ainutlaatuisella tavalla. Tähän ilmaisuun pääsivät osallisiksi kaikki hänen ystävänsä, koko laaja piiri, eläimet, kasvit, maailma, jota hän katseli lempein ja kaikkinäkevin silmin.

Hän ilmaisi elämää työssään, jossa mitään ei voi irrottaa kokemuksesta. Hänen viivansa on erehtymätön, luonteikas. Hän tavoitti mallinsa pienimmätkin vivahteet. Hän sekoitti maailmat, muodosti omansa, jossa tapahtui monia asioita, jossa ihmiset ja eläimet kohtasivat.

Uni ja valve sekoittuvat niin, ettei voi olla varma, mikä on unta mikä totta. Ja kaikki on totta. Hän ei koskaan kadottanut lasta itsessään, lapsuuden taika oli aina läsnä.

Heiskasella oli satoja näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailla. Hän sai monia merkittäviä palkintoja ja kunnianosoituksia. Hän matkusti ympäri maailmaa. Hän oli kaikkialla kotonaan.

Heiskanen oli yhteisöllinen taiteilija, joka pystyi yhdistämään pienimuotoisen intiimin grafiikan suuriin tapahtumiin, performansseihin ja tilateoksiin, joita avustajat hänen opastuksellaan rakensivat. Ja hän osasi laittaa väen töihin. Hän nukkui välillä jossain nurkassa, heräsi virkeänä ja töitä jatkettiin.

Kollegoita hän osasi arvostaa ja oli aina valmis kannustamaan ja tukemaan muita.

1960-luvun lopussa Outin ympärille muodostui piiri ihmisiä, joilla oli samanlainen taidekäsitys. Syntyi Record Singers, jonka jäsenet olivat Outi, Mirja Airas, Hannu Väisänen ja Pekka Nevalainen.

Katajanokalla Outin ja hänen miehensä Topin kodissa esitettiin performansseja ja riemukkaita näytelmiä. Mirja ja Hannu lauloivat Siionin virsiä, näytelmissä oli arjesta kertovia tapahtumia, jotka saivat uuden merkityksen. Naurua ja iloa oli paljon. Pienet tyttäret Metti ja Karoliina olivat kaikessa mukana.

Varhaisten vuosien aikana syntyi monivivahteinen, ilmaisumuotojen välinen ja huumorintajun läpitunkema esitysperinne. Esitykset alkoivat pienimuotoisesti ystävien kodeissa ja jatkuivat laajemmilla areenoilla taidemuseoiden isoissa näyttelyissä.

Outin ammattitaito graafikkona oli ehdoton. Taito taottiin 70-luvun varhaisina vuosina Pentti Kaskipuron koulussa Ateneum-rakennuksen Taideteollisessa korkeakoulussa. Kaskipuro oli Outille ystävä, Opettaja, jonka vaikutus pysyi koko elämän ajan. Kun Outi oli astellut työhuoneeseen ja aloittanut työt, Kaskipuro oli todennut, että ”nyt on taiteilija liikkeellä”.

Outi itsekin oli opettaja, alusta alkaen. Hän opetti kouluissa, erilaisilla kursseilla ja sitten Kuvataideakatemiassa, professorina ja rehtorina.

Outin aikana grafiikka ja piirtäminen kokivat Kuvataideakatemiassa renessanssin. Hänellä oli välittävä ja paneutuva suhde oppilaisiin. Aamuisin kokoonnuttiin teekuppien ääreen grafiikan laitokselle, Outi puhui ja hänen tajunnanvirtansa tavoitti usein olennaisen. Hänelle oli tärkeää keskustella jokaisen kanssa, miettiä ja pohtia töitä, olla läsnä.

Sellainen hän oli meille kaikille, ystäville, kollegoille ja oppilaille.

Lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset olivat mukana hänen elämässään.

Minulle hän oli ehdottoman luotettava ystävä vuosikymmeniä.

Outin henkisessä ajatusmaailmassa yhtä olivat buddhalaisuus, kristinusko ja luonnonuskonnot. Luonto mystisenä elementtinä oli aina läsnä hänen töissään ja elämässään. Taiteessaan hän käsitteli usein myös raskaita ja vaikeita asioita ja avasi niitä katsojalle. Monelle nuo kuvat toivat lohtua.

Kaikki on muutosta ja kaikki on yhtä, valo ja pimeys kohtaavat, viiva vaeltaa epäröiden ja etsii tietään, on äkkiä valmis, täydellinen. Nuotiolla nukkuja näkee uniaan, kuuntelee niitä.

Inari Krohn

Kirjoittaja on Outi Heiskasen ystävä.