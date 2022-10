Naivistimaalari

Naivistimaalari Sonja Lehto (o.s. Streng) kuoli Helsingissä 13. heinäkuuta 2022. Hän oli 72-vuotias, syntynyt Sysmässä loppiaisena 6. tammikuuta 1950.

Kaksi vuotta vanhemman veljensä Pekan kanssa Lehto jakoi jo varhain kiinnostuksen taiteisiin. Lehto pääsi Oriveden opiston vastaperustetulle kuvataidelinjalle. Siitä lähtien taide kulki mukana.

Varsinainen leipätyö löytyi puutarha-alalta, mistä löytyi myös puoliso, jonka kanssa Lehto ehti olla yhdessä 51 vuotta. Avioliiton alkupuolella asuttiin eri paikkakunnilla töiden ja puolison opiskelujen perässä, kunnes perhe asettui Kouvolaan. Siellä Lehto pääsi mukaan Kouvolan taideseuran ja Kuusankosken taideseuran näyttelyihin. Naivismiherätyksen hän sai nelikymppisenä.

Vuonna 2002 perhe muutti Helsinkiin, jossa alkoi vilkas osallistuminen naivistinäyttelyihin.

Lehdolla oli myös omia näyttelyitä. Hän osallistui vuosittain Taidekeskus Väinölän järjestämään Naivistit Varkaudessa -näyttelyyn, ja parina kesänä hän oli mukana myös Naivistit Iittalassa -näyttelyssä. Hänen töitään oli kansainvälisissä naivistinäyttelyissä Puolassa, Belgiassa ja Slovakian Bratislavassa, jonka tämän vuoden näyttely omistettiin hänen muistolleen.

Lehdon teoksissa oli vahva, tunnistettava, värikylläinen maailma ja huumori, eikä hän kaihtanut vaikeita tai kantaaottavia aiheita. Hän on taiteessaan aina heikoimman puolella: lasten, eläinten ja luonnon. Tämä hänen taiteensa perustava juonne on näkyvissä jo hänen varhaisessa työssään, Pekka Strengin Kesämaa-levyn kannessa, jossa on kuvattu luonnonsuojelun suojelupyhimys Fransiskus Assisilainen eläinten ympäröimänä.

Lehdon öljyvärimaalauksille on ominaista yksityiskohtien runsaus, ja tauluissa on usein jokin tarina, koukku, joka jää askarruttamaan katsojan mieltä. Esimerkiksi Rauhankyyhky-teoksessa kuvataan kylämaisema ihmisineen ja eläimineen, ja vasta lähempi tarkastelu paljastaa lentävän rauhankyyhkyn taulun yläkulmassa. Lehto palkittiinkin vuonna 2021 Bratislavassa Prix for Story -palkinnolla.

Sonja oli humaani, avarakatseinen ja keskusteleva kulttuurin ja ihmisten tuntija, jolta ei puuttunut tilannetajua ja sydämen viisautta. Taiteen ohella hänelle tärkeintä elämässä olivat lapset. Perhe toimi myös sijaisperheenä.

Sonja oli kannustava ja lapsille läsnä oleva äiti, jolla oli aikaa kuunnella lasten huolia, vaikka keskellä yötä, ja jonka luo myös lasten ystävät olivat tervetulleita. Lastenlapsille hän oli isoäiti, joka osasi kohdata lapsen tämän omasta maailmasta käsin ja jolla oli aina varattuna piirustusvälineitä pöytälaatikossa pieniä vierailijoita varten.

Silene Lehto

Marja-Muusa Hämäläinen

Kirjoittajat ovat Sonja Lehdon tytär sekä Suomen Naivistit ry:n puheenjohtaja.