Professori

Professori Antti Raunio kuoli pitkäaikaiseen sairauteen Helsingissä 13. lokakuuta 2022. Hän oli 63-vuotias, syntynyt Raisiossa 19. marraskuuta 1958.

Raunio syntyi pappisperheen esikoiseksi. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Tampereen lyseosta vuonna 1977 hän aloitti teologian opinnot Helsingin yliopistossa, josta valmistui teologian kandidaatiksi 1983.

Saatuaan pappisvihkimyksen Raunio toimi 1983–1986 pappina Tampereen Harjun seurakunnassa sekä Helsingin Kallion ja Munkkivuoren seurakunnissa. Tämän jälkeen hän siirtyi pysyvästi akateemisen tutkimuksen ja opetuksen pariin.

Raunio opiskeli Saksassa Mainzissa Institut für europäische Geschichtessa 1986–1987 ja toimi sen jälkeen Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa tutkijana ja assistenttina. Vuosina 2000–2009 hän hoiti pääasiassa systemaattisen teologian eri professuureja Helsingin yliopistossa. Itä-Suomen yliopistossa Raunio aloitti systemaattisen teologian professorina 2010 ja sai tehtävään pysyvän nimityksen 2012.

Raunio opittiin tuntemaan pohdiskelevana, syvällisenä ja hienotunteisena teologina ja akateemisena opettajana. Hän ohjasi tutkielmia ja väitöskirjoja useilta systemaattisen teologian osa-alueilta antiikin kysymyksistä uusimman ajan keskusteluihin.

Raunio oli vanhan sivistysyliopiston vankkumaton kannattaja, joka rohkaisi sekä työtovereita että opiskelijoita keskittymään olennaiseen. Hän uskoi tutkimukseen ja sen vaikuttavuuteen yhteiskunnassa.

Raunio oli sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä Luther-tutkija. Hänen tutkimuksensa käsittelivät suomalaisen Luther-tutkimuksen avainkysymyksiä, uskon ja rakkauden suhdetta, luterilaista sosiaalietiikkaa ja siinä erityisesti kultaisen säännön etiikkaa.

Suomalaiselle lukijakunnalle Raunio on koonnut tutkimuksiensa keskeisiä tuloksia teokseen Järki, usko ja lähimmäisen hyvä (2007). Hänen kansainvälisesti huomatuimpia julkaisujaan ovat olleet artikkelit Luther's Social Theology in the Contemporary World: Searching for the Neighbor’s Good (2009) ja The Lutheran Tradition and Natural Law (2017).

Raunio antoi teologisen asiantuntemuksensa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käymiin oppikeskusteluihin Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa sekä toimi Luterilaisen maailmanliiton delegaattina 2008 niin sanotussa Luterilais-ortodoksisessa yhteyskomissiossa (Lutheran Orthodox Joint Comission).

Raunio toimi lukuisissa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vaativissa asiantuntija-tehtävissä. Näistä on erikseen mainittava piispojen Kohti yhteistä hyvää -asiakirjan valmistelutyöt.

Ilkka Huhta

Matti Kotiranta

Vesa Hirvonen

Kirjoittajat ovat Antti Raunion työtovereita Itä-Suomen yliopistosta.