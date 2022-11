Akrobaatti

Akrobaatti Pentti Heinonen kuoli Jyväskylässä 15. syyskuuta 2022. Hän oli 90-vuotias, syntynyt Jyväskylässä 16. joulukuuta 1931.

Heinonen oli kotoisin vaatimattomista olosuhteista, isä kuoli hänen ollessaan kymmenvuotias. Heinonen aloitti työuransa 12-vuotiaana, jakoi öisin lehtiä koulun ohella ja työskenteli myöhemmin sahalla. Heinonen liittyi urheiluseura Keljon Viestiin harrastamaan painia, ja nuoret innostuivat painin sijaan harjoittelemaan ihmispyramideja painimatolla. Heinosesta tuli vanhimpana ja painavimpana pyramidin alamies. Hän kantoi myös olympiatulta Keljon Viestin edustajana 1952.

Teini-ikäisenä Heinonen tapasi tulevan akrobaattiparinsa ja puolisonsa Maria Laulaisen. He solmivat avioliiton 1955 ja rakensivat talkootyövoimin talon Jyväskylään.

Pentti Heinonen harjoitteli akrobatiaa intohimoisesti ja haaveili varieteeurasta. Yhdessä pari alkoi harjoitella ammattimaisesti. He hioivat akrobatiatemppuja useita tunteja iltaisin päivätyön jälkeen, joskus jopa lumihangessa saappaat jalassa ja villapaita päällä. Pariakrobatianumerosta kasvoi hiljalleen originaali kokonaisuus, joka sisälsi Marian vaativia temppuja päälläseisonnassa sekä Pentin ainutlaatuisen yhdellä kädellä pitkällä kepillä hyppimisen.

1950-luvulla Heinoset ottivat taiteilijanimekseen Maria & Ben. Ensimmäinen ulkomaanmatka oli esiintyminen Barcelonassa tv-ohjelmassa. Heillä ei ollut juurikaan kielitaitoa, mutta he opiskelivat iltakoulussa sekä kirjekursseilla englantia ja saksaa pärjätäkseen maailmalla.

1960-luvusta alkaen he esiintyivät pääosin ulkomailla varieteissa ja yökerhoissa. Heinäkuussa 1967 he saivat pojan, jonka ollessa kolmen viikon ikäinen he jatkoivat esiintymistä. He ostivat perheelle asuntovaunun, jossa he viettivät useita vuosia ympäri Eurooppaa. 1970 he esiintyivät puolen vuoden Kaukoidän kiertueella Japanissa, Hongkongissa ja Taiwanilla.

Yhteensä 30 vuotta kestäneen uransa aikana Heinoset esiintyivät yli 20 000 kertaa eri Euroopan maissa sekä Lähi- ja Kaukoidässä.

Maria sai valtion taiteilijaeläkkeen 50-vuotiaana 1986, Pentti sai taiteilijaeläkkeen pari vuotta myöhemmin. Eläkeläisinä he opettivat sirkuskursseilla ja toimivat tuomareina kilpailuissa.

Pentti harrasti eläkkeellä ollessaan maalaamista ja jatkoi toimintaansa Keljon Viestin Veteraaneissa. Pentti oli huolehtiva isä ja isoisä. Hän toimi Alzheimerin tautiin sairastuneen Marian omaishoitajana. Maria kuoli 2021.

Pentti oli periksiantamaton ja idearikas taiteilija, joka muokkasi ainutlaatuisen uransa ajattelemalla ja toteuttamalla asiat sinnikkäästi omalla tavallaan.

Matti Heinonen

Susanna Sandberg

Kirjoittajat ovat Pentti Heinosen poika ja pojan puoliso.