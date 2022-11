Toimittaja, muusikko, tietokirjailija

Toimittaja, muusikko, tietokirjailija Isko Kaleva Honey Aaltonen kuoli Helsingissä 29. lokakuuta 2022. Hän oli 62-vuotias, syntynyt Marttilassa 9. helmikuuta 1960.

Honey Aaltonen kuului Finnish Blues Societyn ja Blues News -lehden kantaviin voimiin yli 30 vuoden ajan. Hänet tunnetaan myös ansiokkaasta ja monipuolisesta urastaan blues- ja roots-musiikin parissa mm. soittajana, tuottajana, säveltäjänä, tietokirjailijana sekä musiikkitoimittajana.

Aaltonen oli laaja-alaisemminkin intohimoinen musiikin ystävä, levykeräilijä, bluesin tietopankki — ja Hurriganes-yhtyeen vannoutunut ihailija. Viime mainitusta esimerkkeinä ovat paitsi hänen kirjoittamansa teokset Cisse Häkkisestä (2011) ja Hurriganesista (2002, yhdessä Vesa Kontiaisen ja Kjell Starckin kanssa) myös virallisesti aktiivikäyttöön ottamansa etunimi Honey, joka pohjautuu Hurriganesin Suomessa vuonna 1974 tunnetuksi tekemään Little Richardin sävellykseen True Fine Mama (1957).

Ensimmäisen varsinaisen juttunsa Blues Newsiin Aaltonen kirjoitti 1993 suosikki-blues-artististaan John Lee Hookerista. Sittemmin hänen naseva ja humoristinen tyylinsä tuli tutuksi myös lukuisista muista musiikkiartikkeleista ja levyarvioista Blues Newsin ohella mm. Rytmi-lehdestä. Radio-ohjelmia Aaltonen toimitti mm. Yleisradioon ja Radio Cityyn.

Rumpujen soiton Aaltonen aloitti 13-vuotiaana ja soitti elämänsä aikana monissa yhtyeissä, kuten mm. Tortilla Flat, Big Bertha & The Bulldozers, Tina Bednoff & The Cocktailers, U-Bayou, Teendreams ja Cat Lee & Co. Hän teki monille levyille myös kappaleita ja tuotti mm. Sepi Kumpulaisen ja Knucklebone Oscarin varhaislevytyksiä 1990-luvulla.

Monet muistavat Aaltosen vuosikymmenien ajalta erityisesti helsinkiläisen Fennica-levykaupan tiskin takaa. Honey vaikutti monien musiikin parissa toimineiden elämään myös arvostettuna mentorina. Määrätietoisin, mutta samalla lempein ja humoristisinkin ottein hän opasti blues-roots-musiikin aarteiden äärelle, viitoitti asiantuntevasti suuntaa ja jakoi tarkkanäköisen auliisti vinkkejä lukuisille alan harrastajille sekä jo aktiiveille että tuleville musiikkialan ammattilaisille. Tätä vaikutusta on muisteltu lämpimin sanoin myös sosiaalisessa mediassa.

Räätälöity tiikeritakki ja hawaii-paidat ulkoisina tunnusmerkkeinään Honey oli tuttu näky niin esiintymislavoilla kuin niiden ulkopuolella. Julkikuvassaan ja yksityiselämässään aina lämminhenkinen ja helposti lähestyttävä Aaltonen jätti arvostetun ja pysyvän muistojäljen Suomen blues-rootskenttään. Hänen lähipiiriinsä kuuluivat sisko ja vanhemmat.

Honey oli Honey loppuun asti. Hänen vielä viimeisinä päivinään sairasvuoteelta kuulunutta, ahkerasti viljelemäänsä tunnuslausettaan mukaillen: Happy Rock’n’Roll Honey!

Maiju Lasola

Kirjoittaja on Honey Aaltosen ystävä ja toimittajakollega.