Tutkimusprofessori

Tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen Helsingissä työhuoneessaan 29. marraskuuta 2022. Hän oli 50-vuotias, syntynyt Espoossa 21. kesäkuuta 1972.

Työhuoneen tussitaululle jäi luettelo kymmenestä keskeneräisestä tutkimushankkeesta. Niiden paperit olivat korkeassa pinossa työpöydällä. Vieressä oli musta vahakantinen vihko, jossa oli keskeiset muistiinpanot.

Huolellisesti tehty tutkimus oli Pekkarisen mielestä tärkein keino muuttaa maailmaa paremmaksi. Tätä periaatetta hän noudatti tutkijana, opettajana ja ohjaajana. Humaania elämänasennetta kuvasti se, että hänen kanssaan oli mahdollista olla riitelemättä täysin eri mieltä. Nuorempia tutkijoita Pekkarinen opasti ja kannusti, mistä monet ovat hänelle kiitollisia.

Pekkarinen väitteli taloustieteen tohtoriksi vuonna 2003 Euroopan yliopistoinstituutissa Firenzessä. Hän työskenteli vuodesta 2017 lähtien tutkimusprofessorina Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Hän oli erikoistunut työn ja koulutuksen taloustieteeseen.

Pekkarisen tunnetuimmissa artikkeleissa selvitettiin tyttöjen ja poikien osaamiseroja ja niiden kehittymistä, sosiaalisten taitojen muutosta, koulutuksen periytymistä sekä koulujärjestelmän muutosten vaikutuksia.

Ennen kuolemaansa hän oli viimeistelemässä äskettäin julkaistavaksi hyväksyttyä artikkelia toisen asteen koulutusvalinnoista ja nuorisorikollisuudesta. Hänen tutkimuksensa vaikuttivat esimerkiksi korkeakoulujen valintajärjestelmän uudistamiseen.

Tuomaksen kanssa keskustellessa oppi aina jotain uutta. Toisinaan hän naureskeli hyväntahtoisesti suomalaisille tiedotusvälineille, mutta luki suurella mielenkiinnolla esimerkiksi ”maailman parasta lehteä” The New York Review of Booksia. Aamut alkoivat kuuntelemalla radiosta ulkomaisia uutislähetyksiä.

Kulttuurin lajeista häntä kiinnosti etenkin musiikki. Tuomas lauloi teini-ikäisenä metalliyhtye Hammerheadissa sekä myöhemmin vaihtoehtorockia soittaneessa Bioskop-yhtyeessä. Opiskelijavuosinaan hän lauloi Ylioppilaskunnan Laulajissa. Tuomas kävi konserteissa usein ulkomaillakin, viimeksi kesäkuussa Kööpenhaminassa.

Tieteen ja kulttuurin lisäksi Tuomaksen intohimona oli jalkapallo. Hänellä oli vakiopaikka Töölön jalkapallostadionin itäkatsomossa, josta hän seurasi Helsingin jalkapalloklubin otteluita vaikka räntäsateessa. Otteluita hän kommentoi samalla humoristisella viisaudella kuin muitakin yhteiskunnan ilmiöitä.

Tuomas oli myös huolehtiva ja myötätuntoinen isä, joka osoitti, että perhe-elämän voi yhdistää kansainväliseen tutkijan uraan. Perhe asui Oxfordissa, Uppsalassa, Bostonissa ja Lontoossa.

Tuomas oli vaatimaton, rauhallinen, pitkäjänteinen, avulias, lämminhenkinen ja jämpti ihminen. Rutiineihin kuului kolme pitkää juoksulenkkiä viikossa, eikä hän tinkinyt niistä koskaan. Lenkkitossut hän pakkasi laukkuun niin huvimatkoille kuin työmatkoillekin.

Tuomaksen perheeseen kuuluivat puoliso, taloustieteen professori Kristiina Huttunen, sekä lapset Oona, Asta ja Konsta.

Petri Sajari

Marko Terviö

Roope Uusitalo

Kirjoittajat ovat Tuomas Pekkarisen lapsuudenystävä sekä työtovereita ja läheisiä ystäviä.