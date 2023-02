Tekniikan tohtori

Tekniikan tohtori Aulis V. A. Saarinen kuoli pitkällisen sairauden murtamana 6. joulukuuta 2022 Oulussa. Hän oli 83-vuotias, syntynyt kaksikieliseen perheeseen 20. heinäkuuta 1939 Helsingissä.

Sota-aikana Saarinen joutui veljensä kanssa sotalapseksi Ruotsiin, tästä ajasta hänelle jäivät kuitenkin hyvät muistot.

Lauttasaaren lukiosta ylioppilaslakin hankittuaan Saarinen aloitti arkkitehtiopinnot Teknillisessä korkeakoulussa, mutta totesi nopeasti, ettei ollut riittävän hyvä piirtämään, ja tiedekunnan vaihto oli edessä.

Perheystävä, professori Heikki Miekk-oja, suositteli nuorelle ylioppilaalle metallurgian opiskelua. Siitä tulikin Saarisen koko työuraa viitoittava suunta.

Saarinen väitteli metallurgiasta tekniikan tohtoriksi Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1968. Hän julkaisi 20 tutkimusta lähinnä fysikaalisen metallurgian alalta ja toimi myös Oulun yliopiston metalliopin erikoisopettajana ja dosenttina. Vuonna 1994 Oulun yliopisto myönsi Saariselle ansioistaan tekniikan kunniatohtorin arvonimen.

Suomeen vasta perustettu Raahen terästehdas tarvitsi nuoria insinöörejä, ja Saarinen oli valmis perheineen muuttamaan Raaheen. Vuonna 1968 hän aloitti Raahessa Rautaruukin tutkimusinsinöörinä.

Saarinen toimi Rautaruukissa myös tutkimusjohtajana Raahessa, tehtaanjohtajana Hämeenlinnassa ja lopulta Rautaruukin johtokunnan jäsenenä vastaten tutkimus- ja kehitystoimesta. Rautaruukin johtokunnan jäsenen toimesta Saarinen jäi eläkkeelle vuonna 1999.

Saarisella oli useita kotimaisia ja ulkomaisia luottamustehtäviä. Niistä tärkeimmät olivat toimiminen kansainvälisen International Iron and Steel institute, Committee on Technologyn puheenjohtajana, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien ulkomaisena jäsenenä, Vuorimiesyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana sekä pitkäaikaisena Britannian kunniakonsulina Oulussa.

Ansioistaan Britannian imperiumin hyväksi kuningatar Elisabet II myönsi vuonna 1998 Saariselle arvonimen Member of Most Excellent Order of the British Empire.

Saariselle olivat rakkaita perhe ja luonto. Hän tapasi tulevan vaimonsa Marjan jo 14-vuotiaana, ja yhteisiä avioliittovuosia kertyi lähes 60 vuotta. Saarisen perheeseen kuului Marjan lisäksi kaksi tytärtä ja neljä lastenlasta.

Saarinen oli kansainvälinen teollisuusmies, joka nautti erityisesti mukavista illanvietoista perheen ja ystävien seurassa.

Juha Kokko

Kirjoittaja on Aulis Saarisen vävy.