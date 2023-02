Lääketieteen tohtori, dosentti

Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, dosentti Gottfried Härtel kuoli Helsingissä 23. joulukuuta 2022. Hän oli 95-vuotias, syntynyt Helsingissä 1. syyskuuta 1927.

Härtelin saksalaissyntyinen isä toimi lääkärinä Pieksämäellä, mutta katsoi perheen parhaaksi siirtyä Saksaan 1930-luvulla olojen kiristyessä. Gottfried Härtel opiskeli ylioppilaaksi sota-ajan Saksassa ja valmistui lääkäriksi Göttingenissä 1953.

Lääkintöhallitus laillisti Härtelin lääkäriksi Suomessa 1954. Hän erikoistui ensin sisätauteihin 1964 ja kardiologian erikoislääkärin oikeudet hän sai 1966.

Härtel toimi vierailevana tutkijana Minnesotan yliopistossa 1958–1960 perehtyen hyytymishäiriöihin. Hänen väitöskirjansa In vitro studies on the anticoagulant properties of Russell’s viper venom tarkastettiin Helsingin yliopistossa 1963, ja hänestä tuli lääketieteen ja kirurgian tohtori 1964.

Härtel toimi muiden tehtäviensä ohella asiantuntijana lääketehdas Orionissa 1955–1981. Hän oli arvostettu lääkäri Salus-sairaalassa ja sen jälkeen I Sisätautien klinikassa apulaisopettajana, apulaisylilääkärinä ja kardiologin erikoislääkärinä vuoteen 1990.

Suomen Kardiologisen seuran kunniajäseneksi Härtel nimettiin 1991.

Muistamme Härtelin arvostettuna kardiologina aikana, jolloin kliinistä osaamista kunnioitettiin. Hänen asiantuntemustaan arvostettiin erityisesti myös hankalissa rytmihäiriöissä ja sydänlihassairauksissa. Härtel oli eurooppalaisen tahdistinrekisterin jäsen.

Kardiologisen osaamisen tarve oli hänen aikanaan valtava. Härtel piti yksityisvastaanottoa 1961–2002. Hänellä oli luontainen kyky potilaiden kohtaamiseen. Useat potilaat soittivat hänen kotinumeroonsakin. Kotiväelle Härtel oli antanut ohjeeksi, että hänelle voi soittaa kotiin tiistaisin ja torstaisin klo 21:n jälkeen, muina päivinä klo 19:n jälkeen.

Härtel avioitui lääkäri Anna Schaumannin kanssa 1955. Yhdessä he olivat viehättävä pariskunta alan kokousten tilaisuuksissa. Perhe ja neljä lasta olivat heille läheisiä. Vapaa-aikoina Härtel rakensi ja askarteli kesäpaikassaan Tammisaaren saaristossa.

Muistamme lämmöllä kalastusta, puutarhanhoitoa ja klassista musiikkia harrastavaa kollegaamme. Härtel seurasi erikoisalaansa viime vuosiin saakka. Hän oli sydäntutkimusosaston tyylikäs osaaja, jonka esimerkillinen kohtelias käytös ja luonteen ryhdikkyys olivat oivia esimerkkejä nuoremmille.

Markku S. Nieminen

Kirjoittaja on Gottfried Härtelin työtoveri.