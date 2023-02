Ylilääkäri

Urologian ylilääkäri Eero Wuokko kuoli 27. joulukuuta 2022 Vantaalla vaikean sairauden murtamana. Hän oli 74-vuotias, syntynyt Helsingissä 22. maaliskuuta 1948.

Wuokko valmistui lääkäriksi Münsterin yliopistosta, Länsi-Saksasta 1976. Terveyskeskuspalvelun jälkeen hän erikoistui kirurgiaan ja urologiaan Kotkan keskussairaalassa ja Hyksin II kirurgian klinikassa 1979–1986. Hän sai kirurgian erikoislääkärin oikeudet 1983 ja urologian 1986. Vuosina 1986–2000 hän toimi Marian sairaalan osastonlääkärinä, apulaisylilääkärinä ja osastonylilääkärinä.

Helsingin kaupungin ja Hyksin urologia keskitettiin Marian sairaalaan 2000, ja Wuokko jatkoi poliklinikan osastonylilääkärinä. Vuodesta 2007 lähtien hän hoiti urologian ylilääkärin tointa, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 2013. Senkin jälkeen hän jatkoi urologian poliklinikan pitämistä vuoteen 2016.

Wuokko oli aktiivisesti mukana Suomen lääkäriliiton paikallisosastossa toimien mm. luottamusmiehenä ja puheenjohtajana. Suomen urologiyhdistyksen hallituksessa hän toimi 1993–2006, puheenjohtajana 2004–2006. Yksityislääkärinä Wuokko toimi vuodesta 1985 lähtien.

Eero paneutui kaikkeen toimintaan vakavasti ja innolla, myös vapaa-ajan harrastuksissa. Nuoruudessa kiinnostus kohdistui jalkapalloon ja muihin joukkuepeleihin. Myöhemmin mukaan tuli tennis. Kalastustakin – verkoilla tai vavoilla – hän ehti harrastaa.

Luonto oli lähellä Eeron sydäntä. Vesillä liikkuminen, aluksi purjehdus kansanveneellä, myöhemmin moottoriveneillä kuuluivat kesän ohjelmaan. Västanfjärdissä, Kemiönsaarella sijaitsevan mökkinsä ikkunasta hän saattoi seurata läheisen luodon merilintujen elämää tai tarkastella riistakameran ohi vaeltavia kauriita. Eeron rakkain harrastus oli lukeminen, joka jatkui loppuun saakka.

Silmälääkäripuolisonsa Marjan (o.s. Eskelinen) Eero tapasi jo kouluaikana, ja naimisiin he menivät vuonna 1972. He myös opiskelivat yhdessä Münsterissä. Perheen lasten Outin ja Erkon lisäksi lapsenlapsia on jo kolme.

Eero muistetaan mukavana, lämminsydämisenä kollegana, jämäkkänä ja oikeudenmukaisena alaistensa puolta pitävänä esimiehenä sekä laajasti lukeneena urologina, jota arvostettiin ympäri maata.

Kimmo Taari

Ilkka Perttilä

Timo Lehtonen

Kirjoittajat ovat Eero Wuokon pitkäaikaisia ystäviä ja työtovereita.